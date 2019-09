Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Fatima Houda-Pepin est nommée, à compter du 23 septembre 2019, déléguée générale du Québec à Dakar, au Sénégal. Mme Houda-Pepin est chroniqueuse d'opinions au sein de MédiaQMI inc.

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

M. Andrés Fontecilla est nommé commissaire de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. M. Fontecilla est député de la circonscription de Laurier-Dorion.

Tribunal administratif du Québec

Mme Stéphanie Boulianne, est nommée, à compter du 16 septembre 2019, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Boulianne est avocate à Laval.

Mme Marie-Eve Corney-Robichaud est nommée, à compter du 16 septembre 2019, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Corney-Robichaud est directrice du Bureau d'aide juridique Maisonneuve-Mercier au Centre communautaire juridique de Montréal.

Mme Martine Durand est nommée, à compter du 16 septembre 2019, membre évaluatrice agréée du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires immobilières. Mme Durand est cheffe de la division planification et soutien aux opérations au Service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal.

M. Jacques Labrèche est nommé, à compter du 16 septembre 2019, membre médecin du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Labrèche est chirurgien général.

M. Karl Lefebvre-Drolet est nommé, à compter du 16 septembre 2019, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Lefebvre-Drolet est avocat plaidant en droit du travail au secrétariat du Conseil du trésor.

Mme Christine Scarinci est nommée, à compter du 16 septembre 2019, membre médecin du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Scarinci est pédiatre.

M. Jean-Philippe Tremblay est nommé, à compter du 16 septembre 2019, membre médecin du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Tremblay est médecin évaluateur à Retraite Québec.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Mme Hamida Hassein-Bey ainsi que MM. Michel Allaire, Gilles F. Côté, Jean Hébert, Scott McKay, Antoine Morissette, Laurent Pilotto et Henri-Marc Vuillard sont nommés membres additionnels à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Comité pour conseiller le gouvernement sur la création et la mise en place de deux nouvelles entités dédiées respectivement aux acquisitions gouvernementales ainsi qu'à la gestion des technologies de l'information

M. Eric Blackburn est nommé membre du comité pour conseiller le gouvernement sur la création et la mise en place de deux nouvelles entités dédiées respectivement aux acquisitions gouvernementales ainsi qu'à la gestion des technologies de l'information.

Commission de la construction du Québec

M. Éric Boisjoly est nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Conseil de la justice administrative

Mme Julie Charbonneau est nommée membre du Conseil de la justice administrative.

Hydro-Québec

Mmes Geneviève Brouillette et Hélène V. Gagnon sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

M. Luc Doyon est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec

M. François Gagnon est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Université du Québec à Montréal

M. Jean-Christian Pleau est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

