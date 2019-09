Silver Hills Bakery présente les nouveaux muffins anglais de blé tendre Sprouted Powertm lors de la Natural Products Expo East de 2019 et de la Canada Health Food Association East de 2019





Les tout premiers muffins anglais de la marque viennent accroître la diversité des options germées dans la section de la boulangerie

ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 4 septembre 2019 /CNW/ - Silver Hills Bakery, un chef de file canadien dans le domaine des produits germés, présentera son plus récent produit, les muffins anglais de blé tendre Sprouted Powertm, lors de la Natural Products Expo East de 2019 (kiosque 1036) et de la Canada Health Food Association East de 2019 (kiosque 635). Faits de grains entiers biologiques germés et de farine de blé biologique, ces muffins anglais santé sont remplis d'éléments nutritifs grâce au processus de germination exclusif à Silver Hills. Le produit sera mis en vente dans les prochains mois par les détaillants du Canada et des États-Unis.

Tous les produits de Silver Hills Bakery sont exempts d'OGM, d'origine végétale et faits de grains entiers riches en éléments nutritifs offrant une teneur élevée en fibres qui sont germés dans de l'eau propre et fraîche du Canada. Silver Hills Bakery fait germer chaque céréale dans des conditions optimales et contrôlées avec soin. Celles-ci baignent pendant de nombreuses heures avec un taux idéal de chaleur et d'humidité de sorte que les enzymes importantes atteignent une activation de pointe. Les céréales germées assurent la stabilité de la glycémie, offrant l'énergie requise pour alimenter une journée complète de travail ou d'activités. De plus, les éléments nutritifs essentiels, comme les vitamines du complexe B et la vitamine C, sont plus facilement absorbables par l'organisme, ce qui augmente la vivacité d'esprit et la concentration.

Tous les produits de Silver Hills Bakery sont également certifiés exempts de résidu de glyphosate et portent le sceau Bio-Checked Non Glyphosate Certified (produit certifié exempt de glyphosate et biovérifié). Avec cela, les consommateurs peuvent être certains que Silver Hills Bakery a recours à des tests tiers pour confirmer l'absence de ce pesticide, que l'Organisation mondiale de la Santé classifie comme étant « un cancérogène probable » ou une substance cancérigène.

« Les consommateurs se soucient davantage de leur santé et veulent une plus grande variété de produits nutritifs ayant bon goût pour le quotidien. Nous sommes donc ravis de leur offrir ce tout nouveau produit », déclare Stan Smith, cofondateur de Silver Hills Bakery. « Nos nouveaux muffins anglais sont délicieux servis nature ou rôtis au grille-pain classique; ils procurent aussi les bienfaits santé des grains germés et la teneur élevée en fibres que les consommateurs recherchent. »

Silver Hills Bakery fera goûter les muffins anglais de blé tendre Sprouted Powertm au kiosque 1036 de la Natural Products Expo East de 2019 à Baltimore, au Maryland, et au kiosque 635 de la Canada Health Food Association East de 2019 à Toronto, au Canada. Ils se joignent à la gamme complète de savoureux produits germés de Silver Hills Bakery, qui inclut des pains, des brioches et des tortillas.

Pour en apprendre plus à propos de Silver Hills Bakery, de sa mission et de ses produits, veuillez consulter le https://silverhillsbakery.ca ou les pages Instagram ou Facebook de l'entreprise.

À propos de Silver Hills Bakery

Silver Hills Bakery est une société familiale axée sur les ménages dont la mission consiste à habiliter les gens en leur offrant des choix alimentaires sains. Silver Hills Bakery fabrique des aliments à base de végétaux pour chaque occasion et chaque palais avec soin et pertinence. Chaque recette met à l'honneur la puissance des grains germés riches en éléments nutritifs, qui est la clé pour assurer une énergie constante et les nutriments essentiels permettant d'alimenter une journée complète de travail ou d'activités. Tous les produits de Silver Hills Bakery sont faits à l'aide d'une liste simple d'ingrédients. Ils sont aussi d'origine végétale à 100 % et conçus avec des grains entiers riches en éléments nutritifs offrant une teneur élevée en fibres qui sont germés dans de l'eau propre et froide du Canada. Chaque ingrédient est garanti sans OGM et tous les produits affichent avec fierté le sceau Bio-Checked Non Glyphosate Certified (produit certifié exempt de glyphosate et biovérifié).

