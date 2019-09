Moody's nomme Shivani Kak au poste de responsable des relations avec les investisseurs, et David Hogan au poste de trésorier par intérim





Moody's Corporation (NYSE: MCO) annonce ce jour avoir nommé Shivani Kak au poste de responsable des relations avec les investisseurs, et David Hogan à celui de trésorier par intérim. Salli Schwartz, l'actuelle responsable de la gestion du capital stratégique de Moody's, quittera la société le 6 septembre 2019 pour suivre une autre opportunité.

Mme Kak et M. Hogan seront sous la direction de Mark Kaye, directeur financier. En tant que responsable des relations avec les investisseurs, Mme Kak supervisera les relations avec les actionnaires et investisseurs actuels et prospectifs de Moody's, et gérera l'équipe en charge des relations avec les investisseurs de Moody's. M. Hogan occupera la fonction de trésorier de Moody's, y compris les activités de gestion des liquidités et d'attribution de capital. Moody's a débuté ses recherches pour pourvoir le poste de trésorier permanent.

"L'expérience approfondie de Shivani et David en matière d'activités stratégiques, opérationnelles et financières au sein de Moody's permettra une transition optimale dans nos relations avec les actionnaires de Moody's et d'autres parties prenantes extérieures, et soutiendra les initiatives de croissance future de la société", déclare Mark Kaye. "Je souhaite remercier Salli pour son leadership et ses nombreuses contributions au sein de Moody's. Je lui transmets tous mes voeux de réussite."

Mme Kak faisait partie de l'équipe commerciale de services aux investisseurs de Moody's, dans laquelle elle était responsable de la gestion de l'équipe américaine de ventes de financements structurés. Depuis son arrivée chez Moody's en 2008, elle a occupé divers rôles d'encadrement dans la gestion de produits et le développement commercial. Elle débuta sa carrière chez Moody's en tant qu'analyste des financements structurés. Avant d'intégrer Moody's, elle travailla chez Lehman Brothers et KPMG Russie. Mme Kak est diplômée d'un MBA en finance de l'école de commerce Johnson de l'université Cornell.

M. Hogan a rejoint Moody's en juillet 2010 en tant que vice-président en charge de la comptabilité des recettes et de la facturation. Il occupa le poste de contrôleur régional pour la région EMOA de juin 2013 à septembre 2016, avant de devenir un contrôleur corporatif adjoint à New York. Il est diplômé de l'école de commerce de l'université Rutgers et un expert-comptable assermenté (CPA) de l'État de New York.

À propos de Moody's Corporation

Acteur incontournable de la finance internationale, Moody's contribue à la transparence et l'intégration des marchés grâce à ses notations de crédit, recherches, outils et analyses. Moody's Corporation (NYSE:MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des notations de crédit et des études sur les titres de créance et les valeurs mobiliers, et de Moody's Analytics, qui propose des solutions logicielles de pointe, des services de conseils et de recherche pour l'analyse des crédits et la gestion des risques financiers. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie 13 200 personnes dans le monde, et dispose d'une présence dans 44 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.moodys.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 16:30 et diffusé par :