Un investissement renforce le leadership de l'Université de la Colombie-Britannique dans la commercialisation des nouvelles technologies





VANCOUVER, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Depuis longtemps, l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) convertit la recherche en traitements, produits et services qui s'avèrent fort efficaces et qui contribuent au tissu social et économique du Canada. Grâce aux programmes de recherche appliquée, d'accélération et d'incubation de l'UBC, la prochaine génération d'entrepreneurs de talent reçoit le soutien essentiel dont elle a besoin pour faire passer ses idées à la prochaine étape.

C'est pourquoi l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé une aide financière de 9 603 463 $ à l'appui de quatre projets de l'UBC qui offrent un terrain d'essai pour la commercialisation de nouvelles technologies :

L'École de génie biomédical recevra 1 564 500 $ pour établir Hatch Life, un laboratoire d'incubation en biotechnologie de la santé qui procurera aux entreprises en démarrage un accès au mentorat et une capacité accrue de recherche.

pour établir Hatch Life, un laboratoire d'incubation en biotechnologie de la santé qui procurera aux entreprises en démarrage un accès au mentorat et une capacité accrue de recherche. Le Stewart Blusson Quantum Matter Institute recevra 2 950 000 $ pour mettre en oeuvre l'Initiative de nanofabrication, une nouvelle installation de fabrication comportant des salles blanches de pointe visant à faciliter le développement des technologies quantiques.

pour mettre en oeuvre l'Initiative de nanofabrication, une nouvelle installation de fabrication comportant des salles blanches de pointe visant à faciliter le développement des technologies quantiques. Le Centre de recherche sur l'énergie propre de l'UBC recevra 2 708 963 $ pour démontrer l'intégration des technologies de l'énergie solaire dans l'infrastructure des transports non polluants pour la recharge des véhicules électriques.

pour démontrer l'intégration des technologies de l'énergie solaire dans l'infrastructure des transports non polluants pour la recharge des véhicules électriques. Le BioProducts Institute et le Département de génie chimique et biologique de l'UBC recevront 2 380 000 $ pour faire la démonstration et la commercialisation du gaz de synthèse et du gaz naturel renouvelable provenant des résidus forestiers et pour assurer la compétitivité et la durabilité des usines de pâte à papier en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir le développement de technologies qui aideront à bâtir une économie durable. En investissant dans les installations de recherche appliquée, d'accélération et d'incubation de l'UBC, nous favorisons de nouvelles connaissances et des innovations qui contribuent à créer des emplois et à renforcer l'économie.

« La prospérité du Canada dépend de notre capacité à doter la prochaine génération de talents des outils dont elle a besoin pour élaborer des solutions qui stimuleront notre économie. Par nos investissements dans l'UBC, nous faisons du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation et créons les emplois et les technologies de demain. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de la diversification de l'économie de l'Ouest

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à DEO de ce financement. Celui-ci permettra à l'UBC de poursuivre sur sa lancée pour ce qui est de faire progresser les secteurs de l'industrie de la Colombie-Britannique et du Canada et de relever de grands défis auxquels fait face notre société. La commercialisation des découvertes issues de la recherche à l'UBC est l'un des principaux moyens par lesquels nous, à l'Université, pouvons entraîner des retombées sociales et économiques significatives, et cet investissement fournit un soutien important à ces quatre projets. »

- Gail Murphy, vice-présidente, Recherche et innovation, UBC

