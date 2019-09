Lynne LeSauteur, PhD, rejoint Altasciences au poste de vice-présidente en charge de l'immunochimie et de l'immunologie





Altasciences a le plaisir d'annoncer l'arrivée du Dr Lynne LeSauteur, PhD, au sein de son équipe de direction bioanalytique, responsable de la section Services bioanalytiques aux États-Unis et de l'équipe Liaison de ligand au Canada.

Lynne est diplômée d'un PhD en Pharmacologie et Thérapeutique de l'Université McGill, et possède plus de 20 années d'expérience dans le développement des médicaments biologiques. Elle occupait récemment le poste de directrice du traitement en aval et de l'analytique, ainsi que celui de cheffe des programmes biologiques et de bioproduction au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine du Conseil national de recherches Canada (CNR), une fonction à laquelle Lynne dirigea de nombreuses équipes et initiatives pour découvrir, bioproduire et caractériser des produits novateurs répondants à des besoins non satisfaits, en collaboration avec diverses sociétés biopharmaceutiques. Avant le CNR, Lynne travailla chez Charles River Laboratories, où elle mit sur pied le service d'immunologie, et dirigea la croissance scientifique et stratégique du groupe, qui passa d'un à plus de 80 employés, afin de fournir une expertise aux sponsors et contribuer à l'avancée de nombreux produits biologiques sur toute la chaîne de valeur du développement médicamenteux.

"Nous sommes ravis d'accueillir Lynne au sein de l'équipe d'Altasciences. Son expérience approfondie dans le développement médicamenteux préclinique et clinique, et sa connaissance détaillée de l'immunotoxicologie, de l'immunogénicité, des immunoessais, de la biologie moléculaire, et des biomarqueurs, ne manqueront pas d'optimiser l'orientation scientifique que nous offrons à nos clients de petite et moyenne taille", déclare Marie-Hélène Raigneau, vice-présidente exécutive, services de recherche chez Altasciences.

L'équipe de bioanalyse d'Altasciences se compose de plus de 100 scientifiques aux États-Unis et au Canada, qui fournissent une gamme exhaustive de services bioanalytiques, depuis la découverte jusqu'à l'assistance préclinique et clinique de Phase IV, pour les petites et grandes molécules, y compris l'immunogénicité, les biomarqueurs, et la pharmacocinétique.

