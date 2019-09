Manufacturier innovant : projet d'investissement de près de 45 M$ - Québec accorde plus de 12 M$ pour la construction d'une usine de transformation de nourriture pour animaux





DRUMMONDVILLE, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 12 millions de dollars à l'entreprise Jupiter nourriture pour animaux en vue de soutenir la construction et l'exploitation, dans la région du Centre-du-Québec, d'une usine de nourriture haut de gamme pour animaux de compagnie. Le projet, qui est évalué à près de 45 millions de dollars, s'échelonnera sur cinq ans et créera une cinquantaine d'emplois au cours des cinq prochaines années.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour appuyer ce projet, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) accorde un prêt de 5 millions de dollars par le biais du programme ESSOR, tandis qu'Investissement Québec (IQ) octroie, à même ses fonds propres, un prêt de 7 millions de dollars.

La nouvelle usine de transformation automatisée, qui sera située à Drummondville, sera à la fine pointe de la technologie. Elle comportera plusieurs innovations, notamment la construction en hauteur pour utiliser la force gravitationnelle et ainsi économiser en coût d'énergie; la récupération directe des rejets en vue d'optimiser l'utilisation des matières premières; l'emballage en format optimal et en matériaux plus écologiques; la pasteurisation afin de diminuer les risques de contamination; et un séchage plus uniforme. Les produits, faits à base de viande fraîche, seront vendus à des fabricants et à des distributeurs, qui apposeront leur propre marque sur les emballages.

Citations :

« Favoriser l'innovation, augmenter les investissements et accroître les exportations s'inscrivent dans la vision gouvernementale pour le développement économique des régions. On ne peut pas parler de croissance des entreprises sans parler d'intégration des nouvelles technologies. Les PME doivent donc en tenir compte si elles veulent obtenir des gains de productivité et se développer davantage sur les marchés hors Québec. Jupiter nourriture pour animaux est sur une belle lancée avec l'implantation de cette usine, et c'est pourquoi le gouvernement est fier de participer à ce projet d'investissement qui lui permettra de maximiser davantage sa performance. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« En mettant à leur disposition des leviers financiers efficaces, le gouvernement donne aux entreprises la possibilité de mener à bien d'importants projets d'investissement. La construction de cette usine permettra de créer plus d'une cinquantaine d'emplois d'ici cinq ans, une excellente nouvelle pour les travailleurs et l'ensemble de la communauté. Ce sont de tels projets qui font progresser les PME manufacturières et qui assurent par le fait même la vitalité et le dynamisme économiques de toute la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Investissement Québec est fière d'accompagner le Groupe Inovo et le Groupe Legault dans la concrétisation de leur projet d'usine. Nous entendons continuer à encourager l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, notamment en offrant le soutien nécessaire aux entreprises qui, comme le Groupe Inovo et le Groupe Legault, optent pour l'adoption de technologies de fabrication novatrices dans leurs démarches de croissance et d'innovation. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Constituée en 2016, Jupiter nourriture pour animaux est une entreprise détenue à parts égales par Groupe Inovo et Groupe Legault. Groupe Inovo souhaite diversifier ses activités, alors que Groupe Legault a besoin d'une capacité supplémentaire d'approvisionnement en nourriture pour animaux de compagnie. Les deux entreprises réunissent leurs forces respectives dans la coentreprise pour profiter des occasions présentes, tant sur le marché canadien qu'américain, dans le secteur de l'alimentation de qualité pour les animaux de compagnie.

Le programme ESSOR, administré conjointement par le MEI et IQ, vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois et d'inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage industriel 4.0, le gouvernement du Québec a mis en place, en partenariat avec IQ, l'Initiative manufacturière, un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du MEI, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

MEI sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 15:02 et diffusé par :