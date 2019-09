Schneider Electric s'associe à Meglab afin de fournir des solutions électriques personnalisées, à forte productivité et de moyenne tension





Meglab s'est jointe au programme Prêt à personnaliser certifié (Ready to Customize program; RTC) de Schneider Electric

Schneider Electric fournira des équipements de moyenne tension qui seront intégrés à l'enveloppe basse tension de Meglab afin de créer des solutions flexibles et efficaces en matière d'alimentation et d'automatisation

MISSISSAUGA, ON, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Schneider Electric, un chef de file en matière de transformation numérique et de gestion et d'automatisation énergétique a annoncé un nouvel accord conclu avec Meglab, une entreprise dont le siège social se trouve au Québec. Ce partenariat permettra l'intégration des équipements de moyenne tension de Schneider Electric à l'enveloppe basse tension de Meglab afin de créer des solutions flexibles, personnalisables et efficaces en matière d'alimentation et d'automatisation et destinées aux clients issus de divers secteurs.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Meglab dans le cadre de notre programme Prêt à personnaliser », a déclaré Anthony Arrigucci, responsable du développement commercial de la division Systèmes d'alimentation de Schneider Electric Canada. « La collaboration est indispensable à l'innovation. C'est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons travailler avec des partenaires pour fournir efficacement des solutions novatrices aux clients de tous les secteurs. »

Grâce à cet accord, Meglab est devenue membre du programme certifié Prêt à personnaliser de Schneider Electric. Dans le cadre de ce programme, Schneider Electric fournit à ses partenaires tels que Meglab un accès facile à du matériel de commutation de moyenne tension. En tirant profit des formations et de l'aide technique, Meglab pourra intégrer ce matériel de commutation de moyenne tension à ses propres offres afin de fournir plus rapidement des solutions personnalisées en matière d'alimentation et d'automatisation pour pourvoir aux besoins uniques de chaque client.

« La réputation de Meglab est fondée sur la livraison efficace de produits personnalisés de haute qualité à nos clients », a affirmé Dominic Valade, directeur administratif de Meglab. « Cet accord conclu avec Schneider Electric nous permettra de continuer à renforcer cette réputation et à élargir nos capacités afin de livrer rapidement des solutions de qualité supérieure à de nouvelles entreprises. »

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, nous considérons que l'accès à l'énergie est un droit humain fondamental. Grâce à nos technologies, la vie s'illumine (Life Is On) partout, pour tous et à chaque instant.

Nous offrons des solutions numériques de gestion énergétique et d'automatisation pour assurer l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services afin de créer des solutions intégrées pour les habitations, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l'industrie.

Nous sommes engagés à exploiter les possibilités infinies que présente la collectivité mondiale, ouverte et innovante qui est passionnée par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables.

À propos de Meglab

Présente dans plus de 15 pays, Meglab livre des solutions pratiques et économiques pour répondre aux défis de l'industrie.



Spécialiste des technologies minières, l'entreprise a su développer des relations d'affaires basées sur la confiance et devenir une référence en termes de solutions intégrées.

Nous offrons des produits fiables, de haute qualité et livrés à temps. Nos technologies et notre engagement visent à optimiser le rythme de votre production tout en réduisant vos coûts d'exploitation.

