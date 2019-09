Découvrez Fire TV Cube et la barre de son Nebula - Fire TV Edition, la prochaine génération d'appareils Fire TV au Canada





Fire TV Cube est lancé pour la première fois au Canada au prix de 149,99 $. Équipé d'un processeur hexacoeur ultrapuissant, Fire TV Cube vous offre une expérience rapide et fluide tout en vous donnant instantanément accès à du contenu en Dolby Vision et en 4K Ultra HD jusqu'à 60 images/seconde.

Amazon et Ankers Innovations présentent la toute première barre de son Fire TV Edition en Europe et en Amérique du Nord.

SEATTLE, le 4 sept. 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, qu'Amazon a annoncé la sortie de Fire TV Cube, le nouvel appareil Fire TV mains libres compatible avec Alexa, et le plus rapide et le plus puissant de la gamme Fire TV. Le nouveau lecteur multimédia en continu est muni d'un système de commande vocale grande distance directement intégré à l'appareil et peut être précommandé dès maintenant au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon.

«?Fire TV Cube était le premier lecteur multimédia en continu mains libres à tirer parti d'Alexa et, depuis son lancement l'année dernière, nous avons recueilli une foule de commentaires de la part de nos clients sur la manière dont ils utilisent la commande vocale dans leur salon, a déclaré Marc Whitten, vice-président d'Amazon Fire TV. Au fil des dernières années, nous avons continué à élargir et à améliorer l'expérience Fire TV Cube à partir de ces commentaires en ajoutant des dizaines de nouvelles fonctionnalités, dont le mode Multiroom, le mode suivi et le service Communication Alexa. Ces apprentissages clés ont été transposés ici et ont guidé le développement du Fire TV Cube de deuxième génération, et nous sommes ravis de présenter cette expérience nouvelle et améliorée aux clients du monde entier.?»

Grâce à Fire TV Cube, vous pouvez choisir parmi des dizaines de milliers de films et d'épisodes de téléséries, y compris les plus grands succès diffusés sur Netflix, YouTube, Prime Video, Crave, CTV et d'autres services. Vous pouvez également regarder des bulletins de nouvelles diffusés en direct et en continu, des sports et des émissions incontournables en 4K Ultra HD, HDR, HDR10+ ou Dolby Vision, ainsi qu'accéder à des sites Web comme Facebook et Reddit au moyen de navigateurs tels que Silk et Firefox. Associé à de puissantes commandes vocales, le vaste catalogue Fire TV vous permet plus facilement que jamais de regarder la télévision. Il vous suffit de dire «?Alexa, joue Tom Clancy's Jack Ryan?» pour que votre téléviseur s'allume, ouvre Prime Video et lance la lecture de l'épisode en cours là où vous vous étiez arrêté.

Découvrez Fire TV Cube

L'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant jamais conçu

Grâce à son processeur hexacoeur ultrapuissant, Fire TV Cube vous offre une expérience rapide et fluide tout en vous donnant instantanément accès à du contenu en Dolby Vision et en 4K Ultra HD jusqu'à 60 images/seconde. Vous profiterez des couleurs vives des formats Dolby Vision, HDR et HDR 10+, ainsi que du son limpide Dolby Atmos. Fire TV Cube propose en outre un dispositif de commande vocale locale, une nouvelle fonctionnalité intégrée qui vous permettra d'exécuter plus rapidement certaines des commandes les plus fréquentes, comme «?Alexa, fais défiler vers la droite?», «?Alexa, va au menu d'accueil?», «?Alexa, choisis le numéro un?», et bien plus. Cette fonctionnalité sera uniquement disponible en anglais lors du lancement.

Maîtrisez facilement tout votre divertissement

Fire TV Cube dispose d'une reconnaissance vocale à distance de pointe grâce à huit microphones et à une technologie sophistiquée de formation de faisceau qui combine les signaux reçus par chaque microphone pour éliminer les bruits de fond, la réverbération, le contenu en cours de lecture et même d'autres voix, afin qu'Alexa entende distinctement votre commande lorsque vous êtes à proximité de votre téléviseur. Associée au puissant nouveau processeur, cette technologie vous permet de rechercher et de parcourir du contenu, de changer l'origine du signal d'entrée et de laisser votre télésérie pour vous concentrer sur le match du jour. En outre, si vous êtes à l'autre bout de la pièce, il vous suffit de dire «?Alexa, joue Stranger Things?» pour qu'Alexa exécute votre demande.

Fire TV Cube utilise une technologie infrarouge multidirectionnelle, des protocoles infonuagiques et un système HDMI CEC qui, combinés à Alexa, vous permettent de contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur A/V compatibles, ainsi que d'autres appareils pour maison intelligente. Grâce au haut-parleur intégré, Fire TV Cube vous permet de varier l'intensité de l'éclairage, de consulter la météo, d'écouter les nouvelles, de jouer de la musique et bien plus encore, même si votre téléviseur est éteint.

Une technologie toujours plus intelligente

Fire TV Cube possède un certain nombre de fonctionnalités Alexa populaires, notamment le mode Multiroom, le service Communication Alexa, le mode suivi, la navigation vocale Alexa et bien d'autres. De plus, parce que le service Alexa devient sans cesse plus intelligent grâce à l'ajout régulier de nouvelles fonctionnalités, de capacités de contrôle de l'appareil et de fonctions mains libres à reconnaissance vocale, Fire TV Cube deviendra encore plus performant au fil du temps.

Découvrez la toute première barre de son Fire TV Edition

Dans la foulée du succès remporté par les téléviseurs intelligents Fire TV Edition aux États-Unis et au Canada, Amazon lance une catégorie entièrement nouvelle de produits : les barres de son Fire TV Edition. Toutes les possibilités de Fire TV sont intégrées directement au système de barre de son, vous offrant ainsi une expérience de cinéma à domicile complète grâce à d'immenses capacités de diffusion vidéo en continu et à un son de qualité supérieure, le tout dans un seul appareil. Vous pouvez même ajouter votre barre de son Fire TV Edition à un groupe de haut-parleurs en mode Multiroom dans l'application mobile Alexa, afin de lire des chansons en continu à partir d'Amazon Music et d'autres plateformes partout chez vous.

La barre de son Fire TV Edition, par Anker Innovations

La première expansion de Fire TV Edition au-delà des téléviseurs intelligents a été conçue par Anker Innovations et Amazon, qui ont fait équipe pour lancer la barre de son Nebula - Fire TV Edition, laquelle permet de transformer n'importe quel téléviseur en un téléviseur intelligent propre à vous offrir une véritable expérience cinématographique. Capable de gérer le format 4K Ultra HD et offrant une interface utilisateur unifiée de téléviseur intelligent, une commande vocale de proximité Alexa, une intercommunication Dolby Vision et bien plus encore, la barre de son Nebula - Fire TV Edition vous procure une expérience de divertissement homogène grâce à un son intense qui emplira n'importe quelle pièce. Vous pouvez vous servir de la télécommande vocale Alexa fournie pour utiliser Fire TV en toute simplicité, allumer ou éteindre votre téléviseur compatible et contrôler les fonctions de votre barre de son, comme la mise en marche, le volume et le mode muet. La barre de son Nebula - Fire TV Edition sera lancée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Pour en savoir plus, visitez la page d'information du produit.

Prix et disponibilité

Fire TV Cube ( amazon.ca/firetvcube ) peut être précommandé dès d'aujourd'hui au Canada pour 149,99 $ CA. Il sera livré avec un câble d'extension IR et un adaptateur Ethernet à compter du 10 octobre. Les clients peuvent également précommander Fire TV Cube et la sonnette Video Doorbell de Ring ensemble pour 358,99 $ CA, ce qui représente une économie de 40 $ CA ( amazon.ca/firetvcube-bundle ).

La barre de son Nebula - Fire TV Edition ( amazon.ca/nebulasoundbar ) peut être précommandée dès aujourd'hui pour 269,99 $ CA et sera expédiée à partir du 21 novembre.

En prime, les clients qui précommandent le tout nouveau Fire TV Cube ou la barre de son Nebula - Fire TV Edition sont admissibles à un essai prolongé gratuit de 90 jours d'Amazon Music Unlimited, un service d'abonnement musical haut de gamme.

Pour plus d'information, consultez le www.amazon.com/firetv .

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez www.amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

