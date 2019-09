Le premier ministre annonce la nomination de Dominic Barton au poste d'ambassadeur en Chine





OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Dominic Barton au poste d'ambassadeur du Canada en Chine.

M. Barton a présidé le Conseil consultatif en matière de croissance économique du Canada. Il a aussi directement fourni des avis au Conseil des ministres du Canada et a été membre du Comité consultatif sur la fonction publique, qui a été créé par l'ancien premier ministre Stephen Harper. Il est également chancelier de l'Université de Waterloo. De 2009 à 2018, M. Barton a été directeur général mondial chez McKinsey. Dans ce rôle, il a acquis une vaste expérience en matière de commerce international, notamment en tant que directeur du bureau en Corée et président pour l'Asie, à partir de Shanghaï.

M. Barton est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l'Université de la Colombie-Britannique et d'une maîtrise en philosophie (économique) de la University of Oxford, où il a étudié à titre de boursier Rhodes. Il détient également huit doctorats honorifiques d'établissements universitaires à travers le monde.

À titre de principal diplomate canadien en Chine, M. Barton fournira des conseils stratégiques au premier ministre et représentera le gouvernement du Canada au pays.

Citations

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Dominic Barton au poste d'ambassadeur du Canada en Chine. M. Barton possède une vaste expérience dans le domaine de l'économie mondiale, acquise au cours de sa carrière impressionnante qui comprend de nombreuses années en Asie. Cet atout fera de lui un excellent choix pour représenter le Canada et ses intérêts en Chine. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je suis heureuse que notre gouvernement annonce aujourd'hui la nomination de Dominic Barton au poste d'ambassadeur du Canada en Chine. Spécialiste de la région, il est la personne idéale pour représenter le Canada et favoriser les intérêts canadiens en cette période critique. Je tiens également à remercier le chargé d'affaires Jim Nickel et tout le corps diplomatique canadien à Beijing pour l'excellence de leur travail, leur leadership et leur service continu. »

--L'hon. Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères

« C'est un honneur d'être nommé ambassadeur du Canada en Chine. La relation entre le Canada et la Chine est importante, et je ne ménagerai aucun effort pour représenter notre grand pays et pour résoudre les problèmes actuels. »

--Dominic Barton

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 14:39 et diffusé par :