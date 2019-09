Première mondiale de la Porsche Taycan : la durabilité et la voiture de sport revisitées





TORONTO, 04 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est aujourd'hui que Porsche a présenté au public sa première voiture de sport 100 % électrique dans le cadre d'une première mondiale spectaculaire présentée en simultané sur trois continents. « La Taycan agit comme trait d'union entre notre passé et notre avenir. Elle perpétue le succès de notre marque, une marque qui fascine et passionne depuis plus de 70 ans », a déclaré Oliver Blume, président du conseil de Porsche AG qui a lancé la première mondiale à Berlin. « Ce dévoilement marque le début d'une nouvelle ère. »

Les performances propres à Porsche et la connectivité sont réunies dans cette exclusive sportive quatre portes qui s'apprécie au quotidien. Les méthodes de production ultra évoluées et certains éléments de la Taycan établissent de nouvelles normes en matière de durabilité et de numérisation. « Nous avions promis de lancer une vraie Porsche sur le marché de l'électromobilité, une voiture de sport qui épate par sa technologie et son comportement dynamique et qui éveille la passion des automobilistes du monde entier, à l'instar de ses légendaires devancières. Nous honorons aujourd'hui cet engagement », ajoute Michael Steiner, membre du conseil de Porsche AG ? recherche et développement.

La nouvelle Taycan se déclinera d'abord en versions Taycan Turbo S et Taycan Turbo, le summum des Porsche E-Performance qui figurent parmi les plus puissants modèles de série signés Porsche. Des variantes moins puissantes de ces voitures à transmission intégrale seront dévoilées plus tard cette année. Suivra à la fin de l'année prochaine le premier dérivé, le Taycan Cross Turismo. D'ici 2022, Porsche aura investi plus de 6 milliards d'euros en électromobilité.

Performance et rendement au rendez-vous

En mode surpuissance avec système d'assistance au départ arrêté activé, la Turbo S, version phare de la Taycan, peut générer jusqu'à 560 kW (750 ch), alors que la Taycan Turbo développe jusqu'à 500 kW (670 ch). Ainsi animée, la Taycan Turbo S boucle le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et la Taycan Turbo, en 3,2 secondes. Ces deux modèles à transmission intégrale atteignent 260 km/h en vitesse de pointe.

La Taycan est la première voiture de série à être équipée d'une batterie de 800 volts au lieu de l'habituelle batterie de 400 volts sur les voitures électriques. Il s'agit d'un avantage considérable, puisqu'il ne faudra qu'environ cinq minutes pour recharger la Taycan à partir du réseau de charge haute puissance à courant continu (c.c.) afin d'obtenir une autonomie de 100 kilomètres (selon WLTP). Dans des conditions idéales, il faudra 22 minutes 30 secondes pour atteindre un état de charge de 80 % lorsque la batterie est chargée à 5 %, la puissance de charge maximale s'élevant à 270 kW. La capacité de la batterie Performance Plus s'élève à 93,4 kWh. La Taycan pourra aussi être rechargée à partir d'un réseau résidentiel de 9,6 kW en courant alternatif (c.a.).

Les Porsche Taycan Turbo S et Porsche Taycan Turbo peuvent être commandées dès à présent et affichent le prix de départ de 213 900 $ et de 173 900 $ respectivement au Canada.

Un dessin dans la tradition Porsche

Avec ses lignes épurées, la Taycan signale le début d'une nouvelle ère sans pour autant s'éloigner de l'emblématique design Porsche. L'avant de la Taycan se distingue par un capot très bas et large flanqué d'ailes fortement galbées. De profil, on remarque la ligne de toit qui plonge élégamment vers l'arrière, ainsi que les hanches fortement sculptées. L'habitacle profilé délimité à l'arrière par les montants en retrait et les ailes proéminentes évoque avec force la poupe distinctive des modèles de la marque. Parmi les innovations, notons l'arrière souligné d'une raie de lumière rouge surmontant un monogramme Porsche rétroéclairé. Bénéficiant d'un Cx de 0,22, la Taycan présente un profil aérodynamique très favorable qui contribue fortement à la faible consommation et, par conséquent, à l'autonomie.

Cockpit au design exclusif avec écran d'affichage allongé

Le cockpit épuré adopte un tout nouveau design et signale le début d'une nouvelle ère. Le groupe d'instruments incurvé, autonome et surplombant le tableau de bord se place avantageusement devant le conducteur. Au centre, l'écran d'infodivertissement de 10,9 pouces et un écran optionnel à l'intention du passager forment une bande vitrée sur fond noir. Toutes les interfaces utilisateurs ont été expressément pensées pour la Taycan qui compte beaucoup moins de commandes et de boutons traditionnels. Intelligentes et intuitives, les commandes sont tactiles ou répondent à la commande vocale « Hey Porsche ».

Sur la Taycan, Porsche propose pour la première fois un habitacle complètement dépourvu de cuir. L'usage de matières recyclées novatrices confirme l'objectif de durabilité de la voiture de sport électrique. Des « dégagements » pour les pieds pratiqués dans la batterie à l'arrière assurent le confort des passagers et autorisent des positions assises basses caractéristiques des voitures de sport. La voiture compte deux espaces pour les bagages : 81 litres à l'avant et 366 litres à l'arrière.

Moteurs novateurs et transmission à deux vitesses

Animées par deux moteurs électriques ultra efficaces qui entraînent les essieux avant et arrière, les Taycan Turbo S et Taycan Turbo sont des voitures à transmission intégrale. Ces moteurs synchrones à aimants permanents à très haut rendement livrent une puissance ininterrompue et une excellente autonomie. Le moteur électrique, la transmission et l'onduleur à impulsions sont combinés dans un module d'entraînement compact. Ces modules présentent la densité de puissance (puissance par litre de volume) la plus élevée parmi tous les moteurs électriques présentement sur le marché. Les moteurs électriques de la Taycan se distinguent par le bobinage en « épingle » des stators qui permet d'intégrer plus de cuivre au stator, augmentant ainsi la puissance et le couple sans augmentation du volume du moteur. La transmission à deux vitesses placée sur l'essieu arrière est une innovation signée Porsche. La première vitesse autorise d'excellentes accélérations en départ arrêté, tandis que la deuxième à rapport long favorise la faible consommation et la réserve de puissance, des qualités qui se manifestent aussi à vitesses élevées.

Gestion centralisée du châssis

Porsche fait appel à un système en réseau centralisé pour la gestion du châssis de la Taycan. Le système de gestion intégré Porsche 4D du châssis analyse et synchronise tous les systèmes en temps réel, notamment la suspension pneumatique adaptative assortie de la nouvelle technologie à trois chambres avec amortissement à commande électronique permettant la gestion de la suspension active Porsche (PASM) et le système évolué Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) à stabilisateur électronique de roulis avec répartition du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Les deux moteurs électriques secondés par la transmission intégrale et le système de récupération sont uniques. Pouvant atteindre 265 kW, la puissance potentielle de récupération dépasse largement celle de la concurrence. Des essais sur route ont démontré que les moteurs électriques procurent environ 90 % du freinage, sans aucune intervention des freins hydrauliques.

La Taycan compte quatre modes de conduite qui adoptent essentiellement le même profil que les autres modèles Porsche, en plus de certains réglages spéciaux qui optimisent la motorisation 100 % électrique. Il s'agit des quatre modes suivants : Range, Normal, Sport et Sport Plus. De plus, le mode Individual permet de configurer certains systèmes individuellement.

Une première mondiale en simultané sur trois continents

C'est en simultané en Amérique du Nord, en Chine et en Europe que la Porsche Taycan a été dévoilée en première mondiale, puisque les principaux marchés de cette nouvelle voiture de sport électrique se trouvent sur ces trois continents. Pour le dévoilement, Porsche a choisi des emplacements qui illustrent la bonne gestion des énergies renouvelables : les chutes du Niagara, qui séparent l'État de New York et l'Ontario, représentent l'hydroélectricité; un parc solaire à Neuhardenberg, près de Berlin, représente l'énergie solaire; et un parc éolien à Île Pingtan, qui se situe à environ 150 kilomètres de Fuzhou, la capitale de la province chinoise du Fujian, représente l'énergie éolienne. Tous nos sens sont sollicités devant ces forces naturelles, et devant l'impressionnante puissance de la première voiture de sport 100 % électrique ornée de l'écusson Porsche. Ce triple événement unique a été diffusé en direct partout au monde sur NewsTV.porsche.com.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

