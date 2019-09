Laissez l'art vous transformer cet automne au Musée des beaux-arts du Canada





OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - L'art contemporain canadien et international sera à l'avant-plan cet automne et tout au long de l'hiver 2019-2020 au Musée des beaux-arts du Canada avec l'exposition Àbadakone / Feu continuel / Continuous Fire - pierre angulaire de la saison; et l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019, qui, cette année, sera présentée au Musée des beaux-arts de l'Alberta, à Edmonton.

Seconde exposition d'art « Contemporain. International. Indigène. » organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, Àbadakone / Feu continuel / Continuous Fire s'ouvre au public (joignez-vous à nous !) le jeudi 7 novembre à 17 h avec son vernissage (entrée libre) qui se tiendra dans le Grand Hall Banque Scotia.

Présentée du 8 novembre 2019 au 5 avril 2010, l'exposition réunira les oeuvres de plus de 70 artistes s'identifiant à une quarantaine de nations, ethnies et tribus indigènes de 16 pays, dont le Canada. Shuvinai Ashoona (Inuite de Kinngait, Nunavut), Rebecca Belmore (Anishinabée d'Upsala, Ontario), Jordan Bennett (Mi'kmaq de Stephenville Crossing, Terre-Neuve), Manuel Chavajay (Maya-Tz'utujil de San Pedro la Laguna, Guatemala), Laakkuluk Williamson-Bathory (Inuite d'Iqaluit, Nunavut), le collectif Mata Aho (M?ori d'Aotearoa/Nouvelle-Zélande), Tracey Moffatt (aborigène australienne de Brisbane, Australie), Zanele Muholi (Zouloue d'Umlazi, Afrique du Sud), Joar Nango (Sami d'Alta, Norvège), Evgeniy Salinder (Nenet de Salekhard, Sibérie), Sarah Sense (Chitimacha et Chacta de Sacramento, Californie, États-Unis), Joseph Tisiga (Kaska Dena d'Edmonton, Alberta) et Will Wilson (Diné de Santa Fe, Nouveau-Mexique, États-Unis) comptent parmi les artistes dont les oeuvres seront exposées.

Àbadakone / Feu continuel / Continuous Fire se déploiera à l'extérieur des salles de l'exposition, dans tous les espaces publics du Musée : entrée principale, colonnade, Grand Hall, et hall menant aux salles d'art contemporain.

« Le Musée des beaux-arts du Canada est une institution accessible, centrée sur l'art, qui donne une voix aux artistes et insuffle vie à notre collection, a souligné la directrice générale du Musée, Sasha Suda, docteure en histoire de l'art. À compter du 7 novembre, nos visiteurs seront immergés dans l'art dès qu'ils franchiront le seuil de l'entrée du Musée. »

Le titre, Àbadakone, qui signifie « Un feu en chaque artiste continue de brûler », a été créé en continuité avec celui de l'exposition Sakahàn, présentée en 2013 et dont le titre signifie « Allumer un feu ».

Le coup d'envoi de la saison automnale du Musée sera donné le 5 octobre à Edmonton, au Musée des beaux-arts de l'Alberta, avec l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019. Les oeuvres des cinq finalistes du prix en arts visuels le plus prestigieux au pays pour les artistes canadiens de 40 ans et moins - Stephanie Comilang, Nicolas Grenier, Kablusiak, Anne Low et D'Arcy Wilson - y seront exposées jusqu'au 5 janvier 2020.

À Ottawa, et pour la toute première fois à l'extérieur du Japon, s'ouvre le 11 octobre Hanran. Photographie japonaise du XXe siècle. Organisée par le Musée des beaux-arts de Yokohama en collaboration avec l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, cette exposition présente plus de 200 images fortes qui retracent les moments clés des transformations sociales et politiques de l'histoire du Japon durant la période Sh?wa (1926-1989). Assistez au vernissage le jeudi 10 octobre à compter de 18 h.

En simultané, le Musée présentera les oeuvres des trois lauréats du Prix nouvelle génération de photographes 2019, Luther Konadu, de Winnipeg, Manitoba; Ethan Murphy, de Toronto, Ontario, et Zinnia Naqvi, de Montréal, Québec, dans le cadre de son exposition PhotoLab 6. Organisée par l'Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada en partenariat avec la Banque Scotia.

La beauté côtoie le grotesque à travers la représentation de monstres et autres créatures tout droit sorties de l'imaginaire des plus célèbres artistes du 15e au 18e siècle, dont Albrecht Dürer, dans l'exposition Beautés monstrueuses dans l'estampe et le dessin anciens européens (1450-1700), qui prend l'affiche le 29 novembre.

More Sweetly Play the Dance, de l'artiste sud-africain William Kentridge, une installation emblématique du Musée, prendra l'affiche le 13 décembre.

Fête de la culture

L'entrée au Musée sera libre le dimanche 29 septembre, à l'occasion de la Fête de la culture. Les enfants et toute la famille pourront également prendre part aux activités dans le cadre du Dimanche en famille, de 10 h à 16 h, dans le Grand Hall Banque Scotia. Au programme : confection de créatures de la forêt, randonnées artistiques, sketches de théâtre et chansons de feu de camp sous le thème de L'art du camping.



