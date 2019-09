AVL et Silicon Mobility collaborent pour améliorer l'efficacité des véhicules électriques et hybrides.





Silicon Mobility, le leader technologique des solutions de contrôle pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, et AVL Software and Functions GmbH, annoncent aujourd'hui un accord de coopération visant à accroître l'efficacité énergétique des véhicules électriques et hybrides. Ce partenariat offre aux deux entreprises l'occasion de tirer parti de leurs forces respectives pour le développement et la commercialisation de technologies de pointe de groupes motopropulseurs prêts à l'emploi.

"Ce partenariat nous permettra de tester et de mettre en oeuvre la technologie avancée de contrôle d'onduleurs et de moteurs électriques de Silicon Mobility, ce qui nous aidera à poursuivre sur la voie de l'excellence dans le développement des systèmes e-Drive. " a déclaré Georg Schwab, directeur général d'AVL Software and Functions. "En travaillant ensemble, nous poursuivrons notre mission de répondre aux attentes de haut niveau de nos clients avec des produits et des procédés de classe mondiale."

"Avec AVL, l'un des leaders les plus respectés dans le domaine des systèmes de chaines de traction automobile, nous allons combiner technologie de contrôle et connaissance des systèmes pour accroitre l'autonomie des véhicules électriques ", a déclaré Bruno Paucard, Président de Silicon Mobility. "C'est un projet très enthousiasmant : équiper le système e-Drive d'AVL avec la technologie de contrôle OLEA afin de créer ensemble un système de référence en efficacité énergétique !"

Dans le cadre de l'accord de collaboration, AVL et Silicon Mobility construiront un onduleur - e-Moteur de 250 kW basé sur l'actuel onduleur IGBT de 250 kW d'AVL. Ce système sera contrôlé par le OLEA® T222 FPCU et OLEA® APP INVERTER HE afin d'atteindre la meilleure efficacité énergétique développée par le moteur électrique. Le système qui en résultera sera mis à la disposition des clients intéressés par des projets de licences de conception, de prototypes ou de début de production. L'efficacité de la solution combinée sera mesurée sur des bancs d'essai AVL. Les partenaires prévoient également d'étendre leur collaboration au contrôle, par OLEA® T222 FPCU et OLEA® APP INVERTER HE, des technologies avancées de transistors de puissance au Carbure de Silicium (SiC) dans la dernière génération d'onduleur d'AVL.

A propos de AVL Software and Functions GmbH:

Avec plus de 10.400 employés, AVL est la plus grande entreprise indépendante au monde pour le développement, la simulation et la technologie de test de groupes motopropulseurs pour voitures particulières, camions et gros moteurs. Filiale d'AVL, AVL Software and Functions a été fondée en 2008 et connaît depuis une forte croissance. L'accent est mis sur les solutions logicielles et systèmes à la pointe de la technologie pour une mobilité intelligente et respectueuse de l'environnement, ainsi que sur l'intégration de systèmes et le développement électronique. Depuis des années, AVL conçoit et améliore tous les types de systèmes de traction et réalise de nouvelles visions pour l'avenir. D'une part, le logiciel d'AVL aide les voitures et camions conventionnels à se conformer aux normes strictes en matière d'émissions de gaz d'échappement, et d'autre part, des fonctions sophistiquées contrôlent de manière fiable les véhicules électriques modernes.

Pour plus d'information, visitez: www.avl-functions.com

A propos de Silicon Mobility:

Silicon Mobility est le leader technologique des solutions complètes de contrôle pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente.

L'entreprise conçoit, développe et commercialise des solutions flexibles, temps-réel, sûres et ouvertes utilisées par l'industrie automobile afin d'augmenter l'efficacité énergétique, réduire les émissions polluantes et assurer la sécurité des passagers.

Les produits de Silicon Mobility contrôlent les moteurs électriques, les batteries et les systèmes de gestion d'énergie des véhicules hybrides et électriques. En utilisant les technologies de Silicon Mobility, les constructeurs améliorent l'efficacité, réduisent la taille, le poids et le coût des moteurs électriques et augmentent l'autonomie et la longévité des batteries.

Les technologies et produits de Silicon Mobility accélèrent l'électrification des véhicules et le déploiement des véhicules autonomes.

Silicon Mobility est basée à Sophia-Antipolis, France avec une présence en Allemagne, dans la Silicon Valley, en Chine et au Japon.

Pour plus d'information, visitez: www.silicon-mobility.com

