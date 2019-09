Le ministre Rodriguez annonce l'octroi de nouveaux fonds à des organismes dans le cadre du programme Exportation créative Canada





Plus de 8,3 millions de dollars est versé à 22 organismes par l'entremise du programme Exportation créative Canada

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - La créativité canadienne est en demande partout dans le monde, et le programme Exportation créative Canada de Patrimoine canadien aide les créateurs à briller sur la scène mondiale. Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé l'octroi d'un appui financier à 22 organismes par l'entremise d'Exportation créative Canada.

Les projets, notamment ceux qui ont reçu des fonds au cours des premier et deuxième cycles de financement, se partageront la somme de 8,3 millions de dollars.

Les fonds aideront ces organismes à exporter leurs projets artistiques vers les marchés internationaux, en plus d'entraîner d'importantes retombées économiques au pays en créant des emplois et en favorisant la prospérité sociale.

Le programme Exportation créative Canada est destiné aux organismes prêts à exporter un projet dont le contenu est créatif. Sa mission est d'améliorer la rentabilité des industries de la création au Canada.

Citations

« Le Canada est plein de créateurs talentueux dont les oeuvres sont appréciées dans le monde entier. Le nouveau programme Exportation créative Canada permet aux entreprises de notre secteur de la création de se faire connaître et de réussir sur la scène mondiale. Notre gouvernement est fier de les soutenir dans leur quête d'innovation et de croissance. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Bénéficiaires du financement (par ordre alphabétique) :

Cavalia - Arts de la scène

Collectif des créateurs du Canada - Design

Independent Digital Licensing Agency - Musique

Les 7 doigts de la main - Arts de la scène

Metanuaut - Médias numériques interactifs

Normal Studio - Design

Piknik Electronik - Musique

Screen Nova Scotia - Production cinématographique

Sinking Ship Entertainment Inc. - Production cinématographique

Torn Banner Studios Inc. - Jeux vidéo

Urbania - Édition

Yowza - Animation

Bénéficiaires du financement pour la deuxième année (par ordre alphabétique) :

Apollo Music Store. - Musique

Discovery Centre International - Design

Festival Fantasia - Audiovisuel

La Boite à livres Éditions Inc. - Édition

Lyric Find - Musique

Moment Factory - Médias numériques interactifs

Peggy Baker Dance Projects - Arts de la scène

Playmind - Médias numériques interactifs

Quartier des spectacles - Design

Trio Orange - Audiovisuel

En 2016, le Canada a exporté l'équivalent de 16 milliards de dollars en produits créatifs, ce qui correspond à 2,5 % des exportations totales du Canada.

Le secteur des arts et de la culture crée plus de 650 000 emplois directs et d'innombrables emplois indirects. Il représente également 2,8 % du produit intérieur brut du Canada.

La Stratégie d'exportation créative du Canada, y compris le nouveau financement du programme Exportation créative Canada, donne aux entreprises et aux organismes oeuvrant dans le secteur de la création les outils et les mécanismes nécessaires pour exporter leur contenu créatif avec succès. De cette façon, le gouvernement aide le secteur canadien de la création à rayonner sur la scène internationale.

QUÉBEC

CAVALIA

La société



Cavalia Inc. est une entreprise spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de spectacles d'arts équestres. Ses deux spectacles - Cavalia (en tournée depuis 2003) et Odysseo (en tournée depuis 2011) - séduisent des millions de spectateurs dans le monde entier.

Le projet

S'établir à Las Vegas - dans le cadre d'une entente majeure d'une durée de 25 ans avec le groupe Caesars Entertainement - afin d'y présenter sa méga production Odysseo en résidence permanente.

COLLECTIF DES CRÉATEURS DU CANADA (CCC)

La société

Collectif mis sur pied par un groupe de créateurs montréalais de renom (Lambert et fils, Atelier Zébulon Perron et Claste) afin de faire rayonner des projets du milieu de l'art, du design et de l'architecture. L'objectif est d'accroître le succès commercial et la reconnaissance des créateurs canadiens en misant sur le concept « fait au Canada ».

Le projet

Faire la promotion du design canadien à l'échelle internationale à travers l'exposition de 8 marques canadiennes aux éditions 2020 du Milan Art Week (MIART) et du Milan Design Week (Fuorisalone).

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

La société

Un collectif de cirque contemporain dont les spectacles mélangent l'acrobatie, la danse contemporaine, le théâtre, la performance, le multimédia et l'expérience immersive. La compagnie a présenté une vingtaine de différentes créations et collaborations artistiques dans près d'une cinquantaine de pays à travers le monde.

Le projet

Enraciner les 7 doigts de la main en Asie et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.

NORMAL STUDIO

La société

Studio de création montréalais spécialisé en conception visuelle et scénographie dans les domaines des arts de la scène, du divertissement et des installations publiques. La compagnie a réalisé des projets d'expériences immersives pour des clients tels que le Cirque du Soleil, CBC/Radio-Canada, HBO et Ubisoft.

Le projet

Le projet de commercialisation comprend un nouveau site internet appuyé par une stratégie de marketing visant les États-Unis, la Chine et le Japon.

PIKNIC ELECTRONIK

La société

Un organisme artistique qui diffuse des événements de musique électronique extérieurs pendant la saison estivale (Piknic Électronik) et hivernale (Igloofest) à Montréal, ainsi qu'à l'international.

Le projet

Accroître la portée de ses activités en établissant des saisons du Piknic Électronik en France, en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Australie.

URBANIA

La société

Urbania Média Inc. est à la fois une maison de production multiplateforme, une agence de création et un média, rejoignant un important auditoire de jeunes adultes.

Le projet

Exporter URBANIA (le média, ses contenus et le modèle d'affaires), de manière à bâtir un « URBANIA France ».

ONTARIO

INDEPENDENT DIGITAL LICENSING AGENCY (IDLA)

La société

Fondé par un groupe de 20 maisons de disques indépendantes reconnues de propriété canadienne, l'organisme représente plus de 50 artistes entrepreneurs (notamment Susan Aglukark, Paul Brandt, Jully Black et The Dears).

Le projet

Favoriser la découverte de la musique canadienne par la création et la promotion de listes d'écoute organisées qui combinent des artistes canadiens à des succès mondiaux sur des plateformes numériques.

SINKING SHIP ENTERTAINMENT INC.

La société

Société de production et de distribution primée qui se spécialise dans l'imagerie informatisée immersive mixte pour enfants, comme ses programmes originaux Dino Dana et Odd Squad.

Le projet

Promouvoir et commercialiser Dino Dana: The Movie sur les grands et petits écrans internationaux.

TORN BANNER STUDIOS INC.

La société

Développeur de jeux vidéo indépendant consacré à une jouabilité axée sur le plaisir et les compétences. Son premier jeu, Chivalry: Medieval Warfare, s'est a vendu plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde entier.

Le projet

Promotion et distribution internationales de la suite du jeu vidéo Chivalry: Medieval Warfare 2, dont la sortie est prévue en septembre 2020.

YOWZA

La société

Studio d'animation qui offre des services d'animation classique pour des clients comme DreamWorks, Disney, Warner Brothers, Universal Pictures et Nickelodeon. La société produit également sa propre propriété intellectuelle (PI) comme Kiri and Lou, qui est diffusée sur CBC.

Le projet

Se servir de son nouveau modèle novateur Toonlight Hybrid 3D (alliant une technologie 2D et 3D) pour promouvoir ses services et établir des relations internationales pour développer davantage sa propre PI.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

METANAUT

La société

Petit studio de réalité virtuelle (RV) primé axé sur le développement d'application et de jeux de RV.

Le projet

Lancer et exporter son nouveau jeu de RV fondé sur la physique, Gadgeteer, aux États-Unis et au Japon.

NOUVELLE-ÉCOSSE

SCREEN NOVA SCOTIA

La société

La Screen Nova Scotia Industry Association (SNS) est une commission cinématographique accréditée qui se consacre à bâtir un avenir robuste et durable pour le secteur de la production de la province.

Le projet

Une série d'activités interreliées conçues pour accroître la découvrabilité et les ventes à l'exportation du contenu néo-écossais.

