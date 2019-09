Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le Centre des technologies de l'eau (CTE)





MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le CTE.

Date : Le jeudi 5 septembre 2019



Heure : 14 h 30



Endroit : Cégep de Saint-Laurent

Salon du personnel, Pavillon F

625, avenue Sainte-Croix

Montréal (Québec) H4L 3X7

