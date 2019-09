SAVOURA - Un leadership 100% féminin prend le flambeau de l'entreprise québécoise





Peggie Clermont, Présidente du Conseil d'administration

Caroline Dalpé, Directrice générale

MIRABEL, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Toute l'équipe de SAVOURA est heureuse d'annoncer que Peggie Clermont et Caroline Dalpé occupent respectivement et, dès maintenant, la présidence du conseil d'administration et la direction générale de l'organisation. Peggie Clermont, nouvellement associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, connait très bien l'entreprise québécoise, étant conseillère à la direction en matière de finance depuis déjà plusieurs années. Quant à Caroline Dalpé, c'est dans la continuité qu'elle poursuit sa mission de gérer l'entreprise au poste de direction générale, poste qu'elle occupe depuis 2014.

Pour la nouvelle Présidente, c'est le travail d'équipe et les idées innovantes de chacun de ses membres qui permettront de maintenir la cadence vers le succès ainsi que d'assurer le développement cohérent de l'organisation. « Je suis résolument convaincue que nous avons tous les éléments en place pour relever les défis importants qui nous attendent. C'est en équipe, et en équipe seulement que nous réussirons à réaliser les projets de taille que nous avons sur la table, » a déclaré Peggie Clermont. Quant à Caroline Dalpé, elle a déclaré, « c'est un véritable privilège pour moi de pouvoir poursuivre les objectifs d'une Agriculture durable et responsable que s'est donnée notre entreprise depuis les dernières années. Les enjeux environnementaux, la culture biologique en serre, ceux liés à l'emballage ainsi qu'à l'employabilité des personnes différentes et bien d'autres, sont des enjeux incontournables pour nous. SAVOURA et SAVOURA BIO sont des marques qui transportent des valeurs fortes, c'est pour cette raison qu'elles sont respectées du public, c'est dans cet esprit que nous poursuivrons notre développement, » a conclu la directrice générale.

À propos de Serres Sagami / Savoura / Savoura BIO

Les Serres Sagami inc. commercialise différentes variétés de tomates pour les marchés québécois, canadiens et nord-américains. Elle cultive et commercialise des tomates biologiques depuis 2011. Ces tomates sont offertes aujourd'hui sous la marque Savoura BIO. Depuis 2012, l'entreprise a fait de nombreuses acquisitions pour développer sa production, la plus importante, conclue en avril 2015, est l'acquisition des installations de Serres du Saint-Laurent, et de la célèbre marque Savoura. Elle commercialise depuis décembre 2017 des fraises produites sur son site de Danville en Estrie et, depuis l'automne 2018, des mini concombres biologiques au Saguenay. L'entreprise exploite aujourd'hui au total 32 hectares sur neuf sites de production répartis sur l'ensemble du territoire québécois et oriente ses nouveaux investissements dans une perspective de développement durable.

