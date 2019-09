Immervision lance un nouvel objectif panomorphe 125° à angle très large avec la plus haute résolution pour Smartphones





Immervision, la société montréalaise qui développe et concède sous licence des technologies brevetées d'optique grand angle et d'imagerie, annonce la première technologie à très grand angle de l'industrie, doté d'un champ de vision (FoV) de 125° avec la plus haute résolution et la plus grande clarté d'image grâce à l'objectif panomorphe bord à bord pour les fabricants de smartphones et de caméras grand public.

Le nouveau titulaire de la licence de l'objectif grand angle breveté Immervision, la société taïwanaise Zhong Yang Technology Co., Ltd. (JMO) Corporation, est le fabricant de l'objectif 125° FoV. OFILM Group Co, LTD. (OFILM) est le premier fabricant de modules de caméra (CMM) à proposer cet objectif avec le capteur SONY IMX471 de 16 Mégapixels pour les caméras des smartphones.

Grâce à la combinaison d'un super grand angle FoV, d'un faible nombre de diaphragmes, d'un bon éclairage relatif et d'une qualité d'image supérieure sur les bords, cette combinaison de lentilles se distingue facilement des concurrents sur le marché, qui offrent une qualité inférieure. De plus, l'utilisation de la technologie optique brevetée d'Immervision permet de maintenir un rapport petit format compétitif pour les assemblages de lentilles, tout en assurant une qualité inégalée.

" Nous sommes ravis de nous associer à Immervision pour fabriquer et commercialiser cet objectif panomorphe grand angle pour la prochaine génération de smartphones, " a déclaré Deve Lee, Directeur général de JMO Corporation. " La qualité d'image de ces objectifs Immervision avec un remarquable f/1.9 et un contrôle de distorsion maîtrisé, est inégalée dans l'industrie. "

" Nous souhaitons la bienvenue à JMO Corporation en tant que nouveau partenaire de fabrication sous licence, " a déclaré Alessandro Gasparini, vice-président exécutif et chef de la direction commerciale chez Immervision. " Ensemble, JMO et OFILM apportent la plus grande clarté et résolution d'image grand angle de bord à bord aux caméras des smartphones sophistiqués d'aujourd'hui. "

Immervision offre une vision intelligente sur tous les appareils. Nous concevons des objectifs grand angle avec une résolution augmentée pour voir davantage, et un traitement d'image prêt pour l'IA afin de voir plus intelligemment. Notre technologie est destinée aux applications professionnelles intelligentes, aux appareils grand public, à l'automobile, à la robotique, au médical et à d'autres industries. La vision est essentielle pour comprendre et protéger l'environnement et pour divertir et informer le monde. Immervision adapte continuellement sa technologie et l'octroie sous licence aux fabricants de composants, aux OEM et aux ODM de l'écosystème de l'imagerie.

