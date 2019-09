Watermark renforce son partenariat avec Instructure pour mieux soutenir l'utilisation des commentaires d'étudiants au sein des institutions du monde entier





NEW YORK, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Watermark, société pionnière dans le domaine des renseignements relatifs à l'éducation, a renforcé son partenariat avec Instructure Canvas cette semaine, afin de mieux soutenir les institutions dans le cadre de leurs efforts consistant à simplifier les processus de commentaires des étudiants et à fournir aux parties prenantes des données précieuses. Les sociétés continueront de travailler ensemble pour rendre plus accessible EvaluationKIT by Watermark aux membres de la communauté internationale de Canvas, afin de faire progresser les travaux critiques consistant à recueillir les commentaires des étudiants et à utiliser ces données pour améliorer l'enseignement et l'expérience d'apprentissage.

La déconnexion entre les données et les systèmes technologiques rend difficile l'utilisation efficace des données. Grâce à une solution d'évaluation des cours et de sondage qui s'intègre de manière fluide à Canvas, les institutions peuvent centraliser et obtenir plus facilement les données de commentaires clés des étudiants afin de faire apparaître des renseignements qui fournissent des informations en matière de planification, qui améliorent les programmes, qui aident à la gestion des professeurs, et qui stimulent la qualité.

Utilisée par plus de 300 000 administrateurs et professeurs afin de gérer plus de 16 millions d'évaluations de cours à l'échelle mondiale, EvaluationKIT by Watermark rationalise les processus des institutions afin d'obtenir les données de commentaires clés des étudiants depuis plus de dix ans. Il s'agit de l'unique solution tout-en-un d'évaluation des cours et de sondage exclusivement conçue pour l'enseignement supérieur qui intègre également la solution de reporting d'activité des professeurs de Watermark. Grâce à un hébergement en région sur AWS Cloud afin de soutenir les besoins de résidence des données, à une conformité RGPD avec l'Union européenne et les cadres suisses, ainsi qu'à une certification TrustArc, EvaluationKIT by Watermark dessert d'ores et déjà d nombreux membres de la communauté Canvas. La solution a remporté à trois reprises un prix SIIA CODiE et a dernièrement été nommée Meilleure solution de données pour l'éducation - notamment grâce au fait qu'elle tire parti d'une intégration clé en main avec Canvas pour offrir des taux de réponse accrus, et qu'elle fait apparaître rapidement des renseignements exploitables qui encouragent les améliorations.

« Grâce à un écosystème d'apprentissage numérique ouvert, une partie de notre vision implique la création de notre communauté Canvas ainsi que les partenariats avec d'autres fournisseurs leaders pour soutenir de meilleures intégrations et davantage de flexibilité, afin que notre communauté mondiale de clients puisse faire évoluer en permanence leurs environnements technologiques et faire progresser l'apprentissage », a déclaré Tara Gunther, vice-présidente des partenariats chez Instructure. « Ce nouveau partenariat renforce notre relation, et nous continuerons de travailler ensemble pour soutenir les collègues et les universités à faire progresser leurs efforts d'assurance qualité. »

« EvaluationKIT est depuis longtemps membre de la communauté Canvas, ainsi que l'un des premiers membres du réseau de partenaires d'Instructure. Aujourd'hui, dans le cadre de Watermark, nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de renforcer notre partenariat afin de soutenir davantage la communauté internationale Canvas. L'an dernier, nous avons entièrement localisé notre application pour proposer toutes les langues, et nous travaillons d'ores et déjà en étroite collaboration avec de nombreuses institutions internationales. Grâce à notre solide partenariat, nous serons en mesure d'accroître davantage les efficiences pour les institutions Canvas, en les aidant à recueillir les commentaires des étudiants sur leur institution. Il s'agit d'un élément clé pour évaluer et améliorer l'enseignement et l'apprentissage, et combiné à d'autres données institutionnelles, ceci fournit une vision plus globale en termes d'efficacité », a déclaré Kevin Hoffman, président d'EvaluationKIT by Watermark.

Ce partenariat continu souligne la vision plus large de Watermark consistant à connecter des données autrefois cloisonnées et à fournir aux institutions les renseignements nécessaires pour apporter des améliorations significatives à tous les niveaux de l'institution. En tant que fournisseur mondial de solutions de renseignements relatifs à l'éducation, Watermark soutient actuellement plus de 1 700 facultés et universités dans le développement d'une approche intentionnelle en matière d'apprentissage basée sur les données sur laquelle ils peuvent compter.

