Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds au titre du Programme de développement de la technologie accessible





L'investissement de 7,78 millions de dollars permettra aux Canadiens handicapés de participer plus pleinement à l'économie numérique

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les personnes ayant un handicap méritent les mêmes possibilités que les autres citoyens : décrocher un bon emploi, jouer un rôle positif dans leur collectivité et bâtir une meilleure vie pour eux-mêmes et pour leur famille. Toutefois, bon nombre de ces personnes se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles à leur pleine participation à l'économie numérique.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a présenté une liste de 12 nouveaux projets menés aux quatre coins du pays qui recevront un financement au titre du Programme de développement de la technologie accessible. Ceux-ci s'ajoutent aux trois projets financés dans le cadre de ce programme qui avaient fait l'objet d'une annonce plus tôt cette année.

Grâce à cet investissement, les organismes bénéficiaires appuieront la mise au point de dispositifs et de technologies numériques d'assistance et d'adaptation qui aideront les Canadiens handicapés à participer plus pleinement à l'économie numérique. Les fonds proviennent du Programme de développement de la technologie accessible du gouvernement du Canada, qui est doté de 22,3 millions de dollars.

Pour obtenir une liste complète des organismes bénéficiaires, veuillez consulter le site Web du Programme de développement de la technologie accessible.

Citations

« Alors que nous bâtissons une société innovante, inclusive et qui fonctionne pour tous, nous nous concentrons sur notre plus grand atout : nos gens. Le Programme de développement de la technologie accessible favorise l'autonomisation des Canadiens handicapés. En collaborant avec des organismes formidables partout au pays, nous fixons des normes encore plus élevées et traçons la voie d'une plus grande accessibilité et d'une meilleure sensibilisation à son importance. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Programme de développement de la technologie accessible s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada , une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Le projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité , a été déposé au Parlement le 20 juin 2018. La Loi a obtenu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019.

, a été déposé au Parlement le 20 juin 2018. La Loi a obtenu la sanction royale le 21 juin est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Le plus récent appel de propositions du Programme de développement de la technologie accessible à l'intention des organismes à but lucratif, des organismes sans but lucratif et des instituts de recherche a pris fin le 2 juin 2019.

Au total, 15 projets menés dans l'ensemble du Canada (y compris les 12 projets annoncés aujourd'hui) ont reçu un financement au titre du Programme de développement de la technologie accessible.

Organismes recevant un financement :

Assistyv inc.

Technologies HumanWare

Reality Controls Inc.

Université Ryerson

Hôpital de réadaptation pédiatrique Holland Bloorview (2 projets)

Université du Québec à Trois-Rivières

Issist Assistive Technologies

Université de l'École d'art et de design de l' Ontario

Speech Mobility inc.

Université d' Ottawa

Tetra Society of North America

