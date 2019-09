L'IFF lance sa campagne médiatique à propos des dépenses de PETA





LONDRES, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'International Fur Federation (IFF) (Fédération internationale de la fourrure) a lancé sa campagne médiatique à propos des dépenses et des frais généraux du groupe de défense des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). L'IFF met en lumière des entrées spécifiques sur les comptes de l'organisation, qui pourraient intéresser les donateurs. Elles incluent :

Des dépenses totales de 56 369 581 $, dépassant les revenus de 56 171 611 $ de l'exercice clos au 31 juillet 2018, ce qui signifie que PETA a subi des pertes même si l'on prend en compte les ventes de marchandises, les investissements et autres revenus.

PETA a dépensé 803 055 $ en « marchandises sans cruauté » et n'a reçu que 361 483 $ de revenus issus de leur vente.

Une facture salariale de 12 907 807 $, soit une hausse de plus de 1,2 million de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Des dépenses liées aux voyages de 1 355 935 $.

Des dépenses de 19 909 775 $ en « conseillers et services professionnels », incluant des avocats.

L'IFF souligne également le fait que ces dépenses ont lieu dans un contexte de déclin des dons. Lors de l'exercice clos au 31 juillet 2015, les subventions et les contributions ont atteint une somme de 63 millions de dollars contre 53 millions de dollars lors de l'exercice clos au 31 juillet 2018.

L'IFF attribue ce déclin des dons à ses précédentes divulgations au sujet des activités de PETA. De son point de vue, les précédentes campagnes commencent à porter leurs fruits et à avoir un impact sur le soutien que reçoit PETA. L'IFF poursuivra sa campagne pour révéler les finances et les activités de PETA dans les semaines et mois à venir.

