L'expérience du test TOEFL® ne cesse de s'améliorer : Les séances d'examen en après-midi sont désormais ouvertes au monde entier





PRINCETON, New Jersey, 4 septembre 2019 /CNW/ - Dans le cadre d'un effort continu visant à améliorer l'expérience des étudiants au test TOEFL iBT® et sa valeur pour les établissements d'enseignement de toute la planète, les candidats profitent désormais d'options d'examen plus souples, dont l'augmentation du nombre de séances de test offertes et un délai plus court pour reprendre l'examen, s'il y a lieu.

À compter de maintenant, les étudiants peuvent s'inscrire aux séances d'examen en après-midi aux dates sélectionnées. Cette modification vient doubler la capacité de test des centres participants à ces dates. De plus, les étudiants peuvent subir les examens lors de fins de semaine consécutives selon les dates offertes, ce qui marque une amélioration significative par rapport à la période de reprise précédente, qui prévoyait 12 jours.

Ces mises à jour, qui surviennent après la réduction de la durée de l'examen et les améliorations dévoilées le mois dernier visant les résultats MyBesttm, profiteront aussi aux institutions; plus vite les étudiants peuvent subir l'examen ou le reprendre, plus vite ces établissements reçoivent leurs relevés de résultats, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées en temps opportun en tenant compte d'un plus grand bassin de candidats qualifiés.

« Les plus récentes améliorations apportées au test TOEFL portent sur l'expérience de l'étudiant et l'efficience des méthodes pour permettre à ce dernier de gagner du temps et d'agir rapidement », soutient Srikant Gopal de l'ETS, directeur général du programme TOEFL. « Nous comprenons que ces étudiants ont besoin de souplesse -- qu'ils apprécient -- et ces changements sont pour eux une source de commodité au milieu des échéances et des horaires surchargés, alors qu'ils se préparent à poursuivre leurs études. »

Pour obtenir des renseignements généraux à propos du test TOEFL, veuillez visiter le www.ets.org/toefl. Pour être fin prêt pour l'examen, il importe de vérifier notre matériel de préparation actualisé pour refléter les changements récents apportés au test, dont un examen préparatoire complet et gratuit à l'adresse www.ets.org/s/toefl/free-practice.

À propos du test TOEFL®

Le test TOEFL® de l'anglais universitaire est reconnu par plus de 10 000 établissements situés dans 150 pays et est universellement accepté dans des destinations populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 pour cent des universités du Royaume-Uni, dont 100 pour cent des établissements Russell Group®. Le test est privilégié par rapport aux autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans les principales destinations européennes, comme la France et l'Allemagne. Au Canada, le test TOEFL est le choix privilégié des responsables de l'admission aux études supérieures. Puisque l'évaluation centrale du test est faite par de multiples évaluateurs humains anonymes, le test TOEFL offre une alternative impartiale et juste à 100 pour cent. Vous trouverez plus d'information sur le test TOEFL notamment en ce qui a trait à l'inscription, aux trucs d'étude et aux questions-tests sur le site Internet Go Anywhere du TOEFL à l'adresse www.toeflgoanywhere.org .

À propos de l'ETS

À l'ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité de l'éducation offerte aux gens partout dans le monde en créant des évaluations à partir de travaux de recherche rigoureux. L'ETS est au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux en leur fournissant des solutions personnalisées pour la délivrance de certificats d'aptitude pédagogique, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement au niveau primaire, secondaire et postsecondaire, ainsi qu'en menant des travaux de recherche sur l'éducation de même que des analyses et des études sur les politiques éducatives. Fondée en tant qu'organisation à but non lucratif en 1947, l'ETS élabore, administre et évalue plus de 50 millions d'épreuves chaque année -- dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® -- dans plus de 9 000 établissements répartis dans plus de 180 pays partout dans le monde. Visitez le www.ets.org

