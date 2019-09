L'UGV THeMIS de Milrem Robotics passe avec succès les tests de transportabilité aérienne





Le véhicule terrestre sans pilote (UGV) THeMIS de Milrem Robotics, premier fabricant européen d'UGV et développeur de solutions de guerre robotique, passe avec succès les tests de transportabilité aérienne qui lui offrent une option supplémentaire pour être déployé dans les zones opérationnelles.

" La question la plus fréquente à propos des véhicules terrestres sans pilote de la catégorie de taille du système THeMIS est comment les amener là où vous devez les utiliser ", explique Kuldar Vääärsi, PDG de Milrem Robotics. " Nous avons abordé cette question lors du développement de la nouvelle génération du THeMIS - la cinquième - et ajouté un certain nombre d'options : remorquage, transport, suivi d'un convoi de manière autonome et maintenant transport aérien, " a ajouté M. Vääärsi.

Les essais de transportabilité aérienne ont été effectués conformément à la norme STANAG 3542 de l'OTAN et ont été facilités par l'équipage de l'hélicoptère de la police estonienne et des gardes-frontières.

Le THeMIS est un véhicule chenillé polyvalent qui peut être équipé d'autres technologies de combat telles que des systèmes d`armements, des drones captifs, des dispositifs de détection d'engin explosif improvisé (EEI) et bien plus encore. Il peut transporter une charge utile allant jusqu'à 1200 kg, se déplacer à 25 km/h et tirer d'autres équipements avec une force de 21 000 N.

Le THeMIS peut être commandé à distance via des caméras ou à l'aide de fonctions autonomes telles que la navigation par point de cheminement, le follow-me, etc. L'intention est d'assurer la sécurité des soldats, d'accroître leurs capacités et, en outre, d'alléger leur charge.

Grâce à la modularité des systèmes, il est devenu un choix très populaire pour différentes intégrations de charges utiles et Milrem Robotics a déjà intégré une douzaine de systèmes différents avec des partenaires industriels comme Kongsberg, FN Herstal, MBDA, ST Engineering, etc.

Le THeMIS sera exposé au DSEI à Londres du 10 au 13 septembre et peut être vu dans les lieux suivants :

Au pavillon estonien (N3-320) où nous dévoilerons la cinquième génération de l'UGV THeMIS. L'UGV sera équipé du deFNder® Medium RWS de FN Herstal ;

