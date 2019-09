La Banque Scotia soutient ses clients, ses employés et les collectivités touchés par l'ouragan Dorian





La Banque fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge pour appuyer les activités de secours.

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia fait un don de 100 000 $ US à la Croix-Rouge pour contribuer aux opérations de secours qui seront mises en place après le passage dévastateur de l'ouragan Dorian. Nos pensées continuent d'accompagner les habitants des régions touchées qui font preuve de force et de résilience pendant et après l'impact de l'ouragan.

Les sociétés de la Croix-Rouge mobilisent des bénévoles qui pourront venir en aide aux collectivités touchées dès que possible.

« Au cours des derniers jours, nous avons été en contact étroit avec nos équipes qui sont aux Bahamas et dans les environs. L'ampleur des dégâts causés par l'ouragan Dorian est profondément troublante, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia. Nous soutiendrons nos employés, nos clients et les collectivités de la région touchée au cours des prochains jours et tout au long de la reconstruction. »

Les dégâts causés par l'ouragan Dorian ont entraîné des décès et endommagé les infrastructures en privant les collectivités d'eau et d'électricité. Notre priorité est d'assurer la sécurité de nos employés. Nous continuons d'évaluer l'incidence de l'ouragan sur nos activités et nous prenons des dispositions pour rétablir les services essentiels le plus rapidement possible.

Les clients qui ont des questions sur les services bancaires ou qui ont besoin d'aide peuvent appeler le Centre de contact de la Banque Scotia au 242-356-1697. Ils peuvent également effectuer leurs opérations à partir des GAB, de Scotia en direct et des services bancaires mobiles de la Banque Scotia ou encore en appelant TéléScotia au 242-356-1697.

Des dons aux efforts de secours peuvent être faits à l'Appel de l'ouragan Dorian. Les fonds recueillis permettront à la Croix-Rouge de fournir des activités de secours, de relèvement et de résilience en réponse à cette catastrophe.

