The Estée Lauder Companies nomment Deirdre Stanley vice-présidente exécutive et directrice juridique





The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ont annoncé aujourd'hui que Deirdre Stanley avait été nommée vice-présidente exécutive et directrice juridique à compter du 28 octobre 2019. Elle fera rapport à William P. Lauder, président exécutif, ainsi qu'à Fabrizio Freda , Président et CEO et se joindra à l'équipe de direction de la société.

En tant que vice-présidente exécutive et directrice juridique, Mme Stanley sera responsable de l'organisation juridique de The Estée Lauder Companies (ELC) au niveau mondial. Elle assurera la fonction de conseillère stratégique auprès de l'organisation et du conseil d'administration d'ELC en matière de questions juridiques complexes et d'intérêts commerciaux de la société ultérieurs. En assumant cette importante fonction, elle supervisera la stratégie, les pratiques et les politiques juridiques de la société à l'échelle mondiale. Mme Stanley sera une partenaire clé des dirigeants et des unités commerciales d'ELC au sein de toute l'organisation concernant une vaste gamme de questions juridiques, notamment pour les stratégies d'entreprise, les rapports, la conformité, la réduction du risque, la gouvernance et les transactions commerciales complexes. Elle supervisera également l'examen juridique de la société en cas d'acquisitions, de dessaisissements et de joint-ventures potentiels.

« Deirdre est une directrice juridique très expérimentée et talentueuse ainsi qu'une dirigeante chevronnée, dont le sens des affaires et l'expertise juridique dans le monde entier n'ont d'égal que ses capacités à exercer un leadership et son jugement sûr », a déclaré William P. Lauder. « Les antécédents exemplaires de Deirdre en tant que directrice de grandes organisations et partenaire stratégique clé de plusieurs CEO et conseils d'administration au sein de sociétés à contrôle familial et cotées en bourse, la place en excellente position pour assumer ce rôle ».

Avant de rejoindre ELC, Mme Stanley a occupé pendant 17 ans le poste de directrice juridique pour Thomson Reuters Corporation et son prédécesseur. Après avoir été vice-présidente principale et directrice juridique de Thomson Corporation pendant six ans, Mme Stanley a été promue vice-présidente exécutive et directrice juridique à la suite de l'acquisition de Reuters par Thomson en 2008. Au cours de son mandat, Mme Stanley a occupé des fonctions à la responsabilité sans cesse croissante, notamment au titre de membre des comités de direction et d'exploitation de la société, comme secrétaire du conseil d'administration de la société et comme administratrice de Refinitiv nommée par la société, une joint-venture de données pour les marchés financiers. En tant que directrice des affaires juridiques de la société, Mme Stanley était responsable des affaires juridiques et des opérations internationales en interaction avec des avocats dans plus de 10 pays, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans de nombreux marchés émergents. Les affaires gouvernementales et réglementaires incombaient également à ses fonctions. Mme Stanley a mené un certain nombre d'initiatives à l'échelle de l'entreprise, notamment pour la mise en place du programme de gestion des risques de l'entreprise et en oeuvrant pour le parrainage de plusieurs initiatives de leadership féminin et pour d'autres initiatives en faveur de la diversité.

« La carrière exceptionnelle de Deirdre démontre son efficacité en tant que directrice juridique et dirigeante d'entreprise stratégique capable de gérer une organisation mondiale, sans perdre de vue sa croissance et sa transformation à long terme », a déclaré Fabrizio Freda. « La vaste expérience de Deirdre, son jugement sûr aussi bien en matière d'affaires commerciales que juridiques, et son excellente compréhension de l'environnement unique dans lequel ELC évolue, font d'elle la personne idéale pour occuper ce poste. En collaborant étroitement avec notre conseil d'administration, avec William et moi-même, Deirdre sera la partenaire essentielle pour planifier la stratégie d'ELC visant une croissance à long terme durable ».

De 1999 à 2002, Mme Stanley a occupé des postes à responsabilité croissante au sein de InterActiveCorp / USA Networks, Inc., actumentelle IAC. Au cours de cette période, elle a perfectionné ses compétences commerciales et stratégiques tout d'abord comme directrice juridique adjointe puis dans la double fonction de directrice juridique et directrice du développement commercial de la division Solutions de commerce électronique de la société.

Après avoir commencé sa carrière dans le prestigieux cabinet d'avocats Cravath, Swaine et Moore, Mme Stanley est passée côté client pour satisfaire ses intérêts dans le milieu des affaires. De 1997 à 1999, Mme Stanley était directrice juridique adjointe à la GTE Corporation, société antérieure à Verizon. À ce titre, elle était la principale avocate responsable des fusions et acquisitions nationales.

Mme Stanley est titulaire d'un licence en administration publique de l'Université Duke et d'un doctorat en sciences de Harvard, où elle a été membre de la prestigieuse Harvard Law Review. Elle est membre du conseil d'administration de Consolidated Edison, Inc. et membre du conseil d'administration de l'Hospital for Special Surgery et de The Dalton School.

Mme Stanley succède à Sara E. Moss, récemment promue au tout nouveau poste de vice-présidente.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans plus de 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA et Too Faced.

Vous pourrez trouver une version électronique de cette publication sur le site de la société, www.elcompanies.com.

ELC-L

ELC-C

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 11:55 et diffusé par :