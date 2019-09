Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds à de nouveaux bénéficiaires dans le cadre du second volet du programme CodeCan





L'investissement de 23 millions de dollars aidera les élèves et les enseignants à acquérir des compétences numériques et en codage

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Le Canada doit se doter d'une main-d'oeuvre chevronnée en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) et capable de soutenir la concurrence dans l'économie numérique. Afin de préparer la génération montante de travailleurs à se démarquer dans une économie de plus en plus numérique, le gouvernement du Canada aide des millions de jeunes Canadiens qui souhaitent améliorer leurs compétences numériques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé le nom de 21 organismes qui ont obtenu des fonds du programme CodeCan à l'échelle du pays. Ces bénéficiaires viennent s'ajouter à six autres organismes qui ont obtenu des fonds du programme cet été.

Grâce à cet investissement, les organismes donneront aux jeunes, de la maternelle à la fin du secondaire, l'occasion d'acquérir des compétences numériques, comme le codage, l'analyse de données et le développement de contenu numérique, y compris l'intelligence artificielle. CodeCan aide également les enseignants à acquérir le savoir-faire nécessaire pour intégrer les nouvelles compétences numériques et les nouvelles technologies en classe. Le programme a aussi comme objectif d'inciter un plus grand nombre de jeunes femmes, d'Autochtones et d'autres membres de groupes sous-représentés à poursuivre une carrière en STIM.

CodeCan cadre bien avec la Charte canadienne du numérique, une approche tout à fait canadienne fondée sur des principes visant à renforcer la confiance de la population à l'égard du monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à donner à tous les Canadiens des chances égales de participer au monde numérique et à leur permettre de disposer des outils nécessaires pour ce faire, c'est-à-dire l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.

Pour obtenir une liste complète des organismes bénéficiaires, veuillez consulter le site Web de CodeCan.

Citations

« Les jeunes Canadiens sont les leaders de demain et assureront la croissance économique de notre pays pendant de nombreuses années à venir. Notre gouvernement investit dans des ressources pour faciliter l'enseignement des compétences numériques et pour rendre les études postsecondaires plus abordables. Ainsi, les jeunes pourront passer plus facilement de la salle de classe au laboratoire, à l'usine ou à la salle de réunion. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le budget de 2019 comporte un apport de 60 millions de dollars au programme CodeCan. Cet investissement s'ajoute aux 50 millions de dollars annoncés dans le budget de 2017, ce qui porte l'investissement total à 110 millions de dollars au 4 septembre 2019.

Dans le cadre de son premier volet, le programme CodeCan a contribué à fournir 1,9 million d'expériences de formation en codage et en compétences numériques à des élèves canadiens ainsi qu'à 96 000 enseignants. Dans le cadre du second volet du programme, plus de 2 millions d'occasions de formation supplémentaires seront offertes d'ici mars 2021.

CodeCan possède deux volets. Le premier s'adresse aux élèves, et le second, aux enseignants. Les organismes qui reçoivent du financement du programme CodeCan fournissent des activités d'apprentissage des compétences numériques aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire, ou offrent des programmes et des ateliers de formation aux enseignants.

CodeCan est un complément au programme scolaire. Son objectif est de promouvoir le codage et les compétences numériques et d'inciter les jeunes à s'y intéresser et à chercher à mieux les comprendre. À long terme, le but est de faire du Canada une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive.

En 2019, 27 projets ont obtenu un financement du programme CodeCan dans l'ensemble du Canada. Cela comprend les 21 projets annoncés aujourd'hui.

Organismes recevant des fonds aujourd'hui :

ASTC Science World Society

Black Boys Code

CADRE21

Conseil des technologies de l'information et des communications

Cybera

Elephant Thoughts

Fusion Jeunesse

Grandir Sans Frontières

HabiloMédias

Hackergal

Institute for Ocean Research Enterprise

Labos Créatifs

Partenariat en éducation

Repaires jeunesse du Canada

Saskatchewan Science Centre

Saskatoon Industry-Education Council

Science East

Science Nord

TakingITGlobal

The Pinnguaq Association

Ulnooweg Development Group Inc.

