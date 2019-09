Avis aux médias : Annonce concernant l'infrastructure dans la région de Niagara





WELLAND, ON, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à un important événement concernant l'infrastructure pour la région de Niagara avec l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; Vance Badawey, député de Niagara-Centre; Chris Bittle, député de St. Catharines; Jim Bradley, président de la région de Niagara; Frank Campion, maire de Welland; Walter Sendzik, maire de St. Catharines; Terry Ugulini, maire de la ville de Thorold; Gervan Fearon, président et vice-chancelier de l'Université Brock; et Doug Hamilton, président des Jeux du Canada de 2021.

Date : Jeudi 5 septembre 2019



Heure : 11 h (HAE)



Emplacement : Centre international Flatwater de Welland

16, chemin Townline Tunnel

Welland (Ontario)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Internet : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 11:00 et diffusé par :