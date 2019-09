AIT Worldwide Logistics fête ses 40 ans d'existence dans les affaires





Le chef de file de la chaîne d'approvisionnement, qui célèbre sa croissance rapide en moins de quatre décennies, est passé d'un seul bureau à Chicago à plus de 60 sites dans le monde

ITASCA, Illinois, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- AIT Worldwide Logistics a officiellement fêté, le 4 septembre, ses 40 ans d'existence dans les affaires. Quatre décennies après avoir ouvert ses portes dans la banlieue de Chicago en tant que transitaire national, AIT a connu un succès fulgurant à l'échelle du continent et est maintenant un chef de file mondial de la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec plus de 60 sites dans le monde.

« Je suis très fier de franchir cette étape importante », a déclaré Vaughn Moore, le président-directeur général d'AIT. « Quarante ans, c'est un accomplissement qui ne serait tout simplement pas possible sans le soutien de nos merveilleux clients, de nos partenaires dévoués et, bien sûr, de nos experts et de nos gens talentueux partout dans le monde. »

« Nos employés sont ce qui nous rend géniaux », a-t-il ajouté. « C'est grâce à eux que nous avons pu mettre en oeuvre notre stratégie de croissance mondiale avec autant de diligence au cours des dernières années, et je suis convaincu que nous avons encore de nombreuses années de succès et de croissance devant nous. »

Le mois dernier, AIT a procédé à sa plus importante acquisition à ce jour en reprenant Unitrans International Corporation, un transitaire de Los Angeles spécialisé dans une variété de services spécialisés. Cette décision fait suite à deux opérations conclues l'an dernier en octobre 2018 et décembre 2018, respectivement, pour l'acquisition du transitaire de logistique alimentaire WorldFresh Express et de ConneXion World Cargo au Royaume-Uni.

Tout au long de son histoire, AIT a cherché non seulement à prendre de l'expansion, mais aussi à s'engager activement dans la communauté, a ajouté M. Moore, soulignant qu'AIT et ses partenaires ont aidé à recueillir plus de 620 000 USD pour l'American Cancer Society depuis 2000 et plus de 120 000 USD pour l'hôpital St. Jude's Children's Research Hospital depuis 2017.

Pour commémorer l'occasion, les coéquipiers des sites d'AIT dans le monde entier ont partagé des photos et des vidéos de leurs célébrations d'anniversaire. Les vidéos et les images sont disponibles sur la page Facebook de l'entreprise (https://www.facebook.com/AITWorldwide). Un calendrier des étapes clés d'AIT est également disponible sur le site Web de l'entreprise (https://www.aitworldwide.com/40-years-in-business).

