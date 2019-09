L'investisseur mondial axé sur les services financiers Apis Partners LLP acquiert une participation dans Tutuka





Tutuka et Apis Partners collaboreront pour étendre la clientèle et l'inclusion financière à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine

DUBAÏ, Émirats arabes Unis, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Tutuka a le plaisir d'annoncer, ce 4 Septembre 2019, à Dubaï que l'investisseur international spécialisé dans les services financiers, Apis Partners (en qualité de gestionnaire d'Apis Growth Fund II), a acquis une participation majoritaire dans Tutuka. Apis a racheté la participation de Paycorp qui avait investi dans Tutuka en 2015 et aidé l'entreprise à accroître sa présence internationale tout en triplant la taille de l'entreprise depuis son premier investissement.

Tutuka est réputé pour son modèle inédit de « processeur plus » qui permet aux entreprises de technologies financières, aux portefeuilles mobiles, applications et banques des marchés émergents d'émettre facilement des produits de paiement Mastercard et Visa, tels que des cartes physiques ou virtuelles qui sont associées aux valeurs contenues dans les portefeuilles ou comptes de leurs clients.

En 2019, Tutuka a lancé des programmes avec des clients tels qu'Octopus à Hong Kong, Grab en Asie, MTN en Afrique, ainsi que d'autres programmes au Moyen-Orient et en Amérique latine.

À titre d'investisseur spécialisé dans les services financiers, Apis a été particulièrement attiré par la forte présence de Tutuka sur 19 marchés émergents, ainsi que par sa clientèle d'opérateurs mobiles et portefeuilles. Ces derniers acteurs des services financiers connaissent une croissance exponentielle dans ce secteur.

Matteo Stefanel, associé directeur et cofondateur d'Apis Partners, a souligné que « l'écosystème des portefeuilles mobiles devrait croître de plus de 45 % par an jusqu'en 2021 et nous estimons que la position de Tutuka est très stratégique pour tirer astucieusement parti de cette croissance tout en offrant une valeur importante aux propriétaires de ces écosystèmes ».

« Nous sommes honorés de compter Apis parmi nos investisseurs », a déclaré Rowan Brewer, PDG de Tutuka. « C'est sur les marchés émergents que s'opèrent la croissance et l'innovation dans les services financiers et Apis renforcera la capacité de Tutuka à permettre aux entreprises de technologies financières, portefeuilles mobiles, applications et banques d'émettre aisément des cartes Mastercard et Visa ainsi que d'autres produits de paiement destinés à leurs clients. C'est souvent la toute première fois que ces clients ont accès aux millions TPE, GAB et sites de commerce en ligne qui acceptent les cartes bancaires Mastercard et Visa. Cela constitue la véritable inclusion financière, celle-ci connaitra la croissance la plus rapide à l'avenir et c'est pourquoi, dans le cadre de cet accord, la direction et le personnel ont conservé une participation importante dans Tutuka. »

À propos de Tutuka

Tutuka (www.tutuka.com) est un processeur tiers qui concrétise les paiements en permettant aux clients de nos clients de payer avec des cartes et produits Mastercard et Visa. Tutuka donne aux acteurs des technologies financières, aux portefeuilles mobiles, aux applications et banques en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine la possibilité d'émettre des cartes virtuelles et physiques et d'autres produits de paiement Mastercard et Visa. Le modèle de « processeur plus » de Tutuka facilite la procédure d'intégration entre les différents systèmes de cartes à des prix compétitifs tout en éliminant la complexité et longues échéances qui sont très souvent associés aux processeurs de paiement.

À propos d'Apis Partners LLP

Apis Partners LLP (www.apis.pe) est un gestionnaire d'actifs de capitaux privés qui apporte son soutien aux prestataires de services financiers et entreprises d'infrastructures financières en phase de croissance, en Afrique et en Asie, en leur fournissant des fonds propres catalytiques de croissance. L'équipe d'Apis Partners LLP se compose de plus de 26 professionnels possédant une expertise pointue des services financiers et des technologies sur les marchés en plein essor. Apis Partners LLP est très conscient e de l'impact que l'apport de capital dans le service financier peut avoir sur le développement des marchés. C'est pourquoi l'inclusion financière est un principe fondamental de l'approche d'Apis Partners LLP et de son mandat d'investissement.

