Emerald Health Therapeutics annonce un accord d'approvisionnement en cannabis de Pure Sunfarms avec la British Columbia Liquor Distribution Branch





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX : EMHTF) a annoncé que sa coentreprise à 50 % de production de cannabis d'excellente qualité, à faible coût et à grande échelle, Pure Sunfarms (PSF), a conclu un accord d'approvisionnement avec la British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB) afin de fournir des produits à base de cannabis de marque Pure Sunfarms sur le marché récréatif en Colombie-Britannique.

Pure Sunfarms commencera à distribuer ses produits à la BCLDB et à la Ontario Cannabis Retail Corporation (la « OCRC », exploitée sous le nom de Ontario Cannabis Store) dès la réception de la modification de licence par Santé Canada, autorisant la vente et la distribution directes de produits emballés à base de cannabis à des grossistes et des détaillants privés et autorisés provinciaux/territoriaux conformément au cadre provincial/territorial au Canada. Pure Sunfarms a conclu un accord d'approvisionnement avec la OCRC en février 2019. Pure Sunfarms poursuit également les pourparlers avec d'autres distributeurs provinciaux au sujet d'accords d'approvisionnement potentiels.

« L'annonce de l'accord d'approvisionnement d'aujourd'hui avec la BCLDB représente une avancée majeure pour Pure Sunfarms », a indiqué Mandesh Dosanjh, président et directeur général de Pure Sunfarms. « Nous sommes fiers d'être basés en Colombie-Britannique où les cultivateurs les plus expérimentés produisent du cannabis conforme aux normes les plus strictes et nous nous efforçons de rendre les produits Pure Sunfarms disponibles dans notre province. »



« Grâce à l'une des exploitations les plus importantes et les plus efficaces en pleine production au Canada, Pure Sunfarms est prête à vendre ses produits à base de cannabis directement à des circuits de vente au détail et aux clients », a indiqué Riaz Bandali, directeur général de Emerald. « Les accords d'approvisionnement conclus avec deux des plus grandes provinces canadiennes sont la pierre angulaire de la reconnaissance de la marque dans le pays et de la poursuite des fortes ventes. »

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.



Emerald Health Therapeutics, Inc. est un producteur canadien licencié de produits à base de cannabis. Ses initiatives stratégiques sont axées sur le développement de produits différenciés à valeur ajoutée pour les clients à usage médical et pour adultes, soutenus par une nouvelle propriété intellectuelle, la culture à grande échelle, l'extraction et l'encapsulation en gélules, ainsi que des canaux de marketing et de distribution uniques. Les installations de Pure Sunfarms, détenues à 50 % en Colombie-Britannique, ont atteint leur production annuelle complète d'environ 75 000 kg dans les installations de la première serre Delta 3 de 10,22 hectares (1,1 million de pieds carrés). Une deuxième serre de 10,22 hectares devrait être en pleine production d'ici la fin de l'année 2020. Les deux autres installations détenues à 100 % par Emerald, une installation de culture en serre et de transformation de haute qualité au Québec ainsi qu'une serre biologique et une installation en plein air située en Colombie-Britannique, sont en phase finale de construction et s'efforcent d'obtenir l'extension de leurs autorisations définitives. Emerald a également sous-traité environ 485,6 hectares (1 200 acres) de chanvre chaque année de 2019 à 2022 dans le but d'extraire du CBD à faible coût. Son équipe possède une grande expérience des sciences de la vie, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et du marketing.

