Roulez plus loin, plus vite et en toute sécurité : les innovations de CATL optimisent l'expérience de la mobilité électrique





CATL présentera une technologie de pointe pour les batteries de véhicules électriques au salon IAA 2019

FRANCFORT, Allemagne, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), un acteur essentiel dans la technologie et la fabrication de batteries pour véhicules électriques (VE), présentera des technologies de pointe au Salon international de l'automobile (IAA) de Francfort au stand C07 du hall 4.1, du 10 au 13 septembre. En partant de la base que « l'innovation alimente la vie », CATL montrera comment ses solutions de mobilité électrique et de batteries innovantes soutiennent la croissance massive du secteur des véhicules électriques.

Au salon de cette année, CATL présentera sa gamme de produits remarquables, notamment les cellules de batterie intégrant des composants chimiques tels que le nickel manganèse cobalt (NMC) et le phosphate de fer lithié (LFP), ainsi que les systèmes de gestion de la batterie (SGB) intégrant le calcul intelligent et une densité d'énergie élevée au sein des blocs de batteries. Entretemps, quatre technologies et solutions CATL essentielles seront présentées lors des expériences interactives prévues au stand :

Chargement ultrarapide : Basées sur les cellules de charge ultrarapides développées par CATL, les batteries NMC et LFP peuvent être rechargées à 80 % en 15 minutes, ce qui permettra aux conducteurs de parcourir 400 kilomètres sans souci. L'expérience de voyage est donc améliorée par l'efficacité et la commodité.

Basées sur les cellules de charge ultrarapides développées par CATL, les batteries NMC et LFP peuvent être rechargées à 80 % en 15 minutes, ce qui permettra aux conducteurs de parcourir 400 kilomètres sans souci. L'expérience de voyage est donc améliorée par l'efficacité et la commodité. Longue durée de vie de la batterie : CATL est en train d'intégrer une innovation technologique pour améliorer la durée de vie de la batterie pour véhicules électriques. Ses batteries ont aujourd'hui une durée de vie totale de 600 000 km. Une telle durée de vie de la batterie étend également les applications et crée une valeur supplémentaire pour les consommateurs en permettant, par exemple, une utilisation commerciale, une utilisation véhicule-réseau et une utilisation secondaire.

CATL est en train d'intégrer une innovation technologique pour améliorer la durée de vie de la batterie pour véhicules électriques. Ses batteries ont aujourd'hui une durée de vie totale de 600 000 km. Une telle durée de vie de la batterie étend également les applications et crée une valeur supplémentaire pour les consommateurs en permettant, par exemple, une utilisation commerciale, une utilisation véhicule-réseau et une utilisation secondaire. Adaptation environnementale : Les batteries développées par CATL peuvent supporter des températures allant de -30 °C à 60 °C pour assurer la durabilité de la conduite. Sa technologie d'autoéchauffement peut permettre à une batterie de se réchauffer de -20 °C à 10 °C en 15 minutes, ce qui permet aux véhicules électriques de rouler plus longtemps dans des conditions extrêmes.

Les batteries développées par CATL peuvent supporter des températures allant de -30 °C à 60 °C pour assurer la durabilité de la conduite. Sa technologie d'autoéchauffement peut permettre à une batterie de se réchauffer de -20 °C à 10 °C en 15 minutes, ce qui permet aux véhicules électriques de rouler plus longtemps dans des conditions extrêmes. Sûreté du produit : La sécurité étant la priorité absolue, CATL investit énormément dans la conception systémique afin de garantir la sûreté et la fiabilité de ses produits. Sa conception multiniveau de la protection et de la sécurité, y compris l'optimisation des matériaux, la conception, la fabrication et le service après-vente, garantissent l'intégrité du système et atténuent les risques pour la sécurité du véhicule.

« Chez CATL, nous nous engageons à fournir des technologies et des solutions innovantes qui sont capables de garantir un avenir plus durable pour l'humanité », a déclaré le directeur général adjoint chargé de l'Europe chez CATL, Matthias Zentgraf. « Alors que l'intérêt pour la mobilité électrique ne cesse d'augmenter dans le monde entier, CATL reste attachée au développement continu de technologies nouvelles et améliorées qui répondent aux besoins des constructeurs automobiles et soutiennent plus efficacement la croissance de l'industrie du véhicule électrique dans son ensemble », ajoute-t-il.

En tant que leader mondial du secteur, CATL possède 20 ans d'expérience dans la fabrication de batteries lithium-ion innovantes, fiables et de classe mondiale. En outre, CATL innove en permanence pour se maintenir à la pointe du secteur. Lors du salon IAA, les experts en batteries de CATL partageront leurs points de vue sur les tendances technologiques et les dernières solutions en matière de batteries pour véhicules électriques. Ils aborderont notamment les défis des produits existants, la conception du système de gestion de batteries et la fabrication intelligente au stand de CATL.

L'Europe étant une région essentielle pour la croissance stratégique et les investissements de la société, CATL a développé des partenariats étroits avec des équipementiers (fabricants d'équipement d'origine ou FEO) européens de premier plan. Les produits développés conjointement avec ses partenaires FEO pour offrir des performances supérieures seront commercialisés dans un avenir proche. En collaboration avec ses partenaires mondiaux, CATL s'engage à dynamiser la vie en innovant continuellement dans le domaine de la mobilité électrique et à mener le monde vers les énergies renouvelables.

À propos de Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Amperex Technology Co., Limited («?CATL?») est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries de stockage d'énergie et d'énergie au lithium-ion. Ses activités incluent la recherche et le développement, la fabrication et la vente de systèmes de batteries pour véhicules à énergie nouvelle et de systèmes de stockage d'énergie. En 2018, la société a vendu jusqu'à 21,31 GWh à l'échelle mondiale et elle fut classée au premier rang mondial en termes de vente de produits (selon les données de SNE Research).

CATL, dont le siège social est situé à Ningde, en Chine, compte plus de 24 000 employés à travers le monde et des filiales à Pékin, Liyang (dans la province du Jiangsu), Shanghai et Xining (dans la province du Qinghai), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Detroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). De plus, la société possède et exploite des usines de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu et du Qinghai, tandis que la première usine à l'étranger, concrètement à Erfurt, en Allemagne, est actuellement en construction. En juin 2018, la société a été introduite à la Bourse de Shenzhen sous le code d'action 300750.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.catlbattery.com

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 09:34 et diffusé par :