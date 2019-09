SSQ Assurance accueille François Joseph Poirier afin d'accélérer sa croissance à l'échelle nationale





QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance est heureuse d'annoncer la nomination de François Joseph Poirier à titre de vice-président - Développement des affaires et expérience-partenaire. M. Poirier entrera en fonction le 5 septembre. Au cours des 30 dernières années passées dans l'industrie de l'assurance, M. Poirier a développé une gestion orientée vers les résultats et a démontré une compréhension approfondie des besoins des clients et partenaires ainsi que des habiletés de leadership lui ayant permis de tisser des liens forts avec les gens partout où il a oeuvré.

« Je suis convaincue que François Joseph saura nous soutenir efficacement dans l'atteinte de nos objectifs ambitieux de croissance à l'échelle nationale et dans le positionnement de SSQ Assurance comme chef de file et partenaire d'affaires incontournable dans l'ensemble des marchés où nous compétitionnons. Il sera également appelé à appuyer les vice-présidents responsables des ventes de chacune des lignes d'affaires en leur fournissant les outils nécessaires pour optimiser l'expérience partenaire et la croissance partout au Canada, » a déclaré Geneviève Fortier, première vice-présidente - Ventes et Distribution de SSQ Assurance. « Sa grande connaissance et sa compréhension de l'industrie canadienne de l'assurance seront de précieux atouts dans l'exercice de ses nouvelles fonctions chez SSQ Assurance, » a conclu Mme Fortier.

M. Poirier détient un baccalauréat en actuariat de l'Université Laval ainsi que le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires. Avant de se joindre à SSQ Assurance, M. Poirier occupait le poste de vice-président - Développement des affaires chez Desjardins Sécurité financière. Il a aussi travaillé au sein de la haute direction de Mercer, de Morneau Shepell et de Willis Towers Watson, et a été à l'emploi de Retraite Québec en tant qu'actuaire. Il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle à Toronto, où il réside toujours, et exercera ses fonctions à partir du bureau de Toronto de SSQ Assurance.

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

