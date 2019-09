La Société canadienne de la sclérose en plaques invite les Canadiens à répondre au mot d'odre #prioriteSP à l'occasion de l'élection fédérale





TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - La Société canadienne de la sclérose en plaques vous encourage vivement à participer à la campagne #prioriteSP, qui se déroulera du 4 septembre au 21 octobre, et à faire entendre votre voix de sorte que la sclérose en plaques (SP) soit une priorité à l'occasion de l'élection fédérale qui se tiendra cette année. Dans le cadre de sa campagne #chaquevictoire, la Société canadienne de la SP sollicite l'aide des électeurs des quatre coins du pays et lance dès aujourd'hui une campagne en ligne d'envoi de lettres aux candidats à l'élection fédérale.

L'initiative #prioriteSP consiste à sensibiliser l'ensemble des Canadiens à la SP et à la réalité vécue par les personnes atteintes de cette maladie. Comme les candidats des différents partis en lice feront campagne dans leur circonscription respective, nous pouvons tous nous mobiliser derrière le mot d'ordre #prioriteSP et faire en sorte que la cause des personnes touchées par la SP soit une priorité à l'approche de l'élection.

La Société canadienne de la SP invite les Canadiens à envoyer un message aux candidats de leur circonscription pour demander à ces derniers d'agir sans délai et d'accorder à la SP une place de choix parmi leurs préoccupations. Elle leur suggère aussi de souligner, par la même occasion, l'importance qu'une telle démarche revêt pour eux, leurs proches et leur collectivité. Voilà une façon efficace de faire savoir aux décideurs clés de notre pays que, chaque jour, onze Canadiens en moyenne reçoivent un diagnostic de SP et que les gens touchés par cette maladie ont besoin d'un soutien accru.

« Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de sclérose en plaques du monde. En nous adressant directement aux candidats de nos circonscriptions respectives, nous ferons savoir à nos prochains élus que la cause des personnes touchées par la SP est d'une importante cruciale pour l'ensemble des Canadiens. Nous espérons envoyer plus de 10 000 lettres à l'approche de l'élection fédérale afin que nos priorités soient au coeur des préoccupations de tous les candidats en lice. Il est temps que nos gouvernements sachent ce qu'est le quotidien des gens qui vivent avec une maladie épisodique telle que la SP », explique Benjamin Davis, vice-président principal de la mission au sein de la Société canadienne de la SP.

La démarche à suivre pour envoyer une lettre aux candidats à l'élection fédérale est des plus simples. Il vous suffit de suivre les directives fournies à l'adresse prioriteSP.ca pour écrire aux candidats de votre circonscription et leur exposer nos priorités, à savoir la sécurité de l'emploi, la sécurité du revenu, l'accessibilité et l'accélération de la recherche. Après avoir trouvé les coordonnées de vos candidats à l'aide de votre code postal, vous aurez la possibilité de personnaliser le modèle de lettre qui vous sera proposé, puis de transmettre votre message en cliquant sur « Envoyer ». Vous pourrez ensuite faire connaître votre participation à la campagne sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #prioriteSP et en encourageant les membres de votre réseau à écrire à leur tour aux candidats de leur circonscription.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Notre pays affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et, chaque jour, onze Canadiens apprennent qu'ils ont la SP. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, lequel comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de SP, et ultimement, à la découverte d'un moyen de guérir cette maladie. Pour faire un don à la Société de la SP ou pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site scleroseenplaques.ca.



SOURCE Multiple Sclerosis Society of Canada

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 09:00 et diffusé par :