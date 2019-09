Le plan directeur de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable est déposé au Parlement





Il s'agit du premier plan directeur pour cette île emblématique du Canada

OTTAWA, le 4 sept. 2019 /CNW/ - L'île de Sable abrite une population emblématique de chevaux sauvages qui vagabondent dans l'un des plus grands systèmes dunaires de l'est de l'Amérique du Nord. Sur cette île en forme de croissant dans l'Atlantique, les Canadiens et les Canadiennes peuvent trouver des centaines d'espèces d'oiseaux et de plantes, dont certaines ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète, ainsi que la plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde.

Le premier plan directeur de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable a récemment été déposé au Parlement conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux patrimoniaux naturels et culturels au monde. Les plans directeurs garantissent que l'intégrité écologique est une priorité absolue alors que nous protégeons ces endroits précieux pour les générations futures.

Le tout premier plan pour la réserve de parc national de l'Île-de-Sable décrit les objectifs clés suivants :

Acquérir des connaissances au sujet de cette île unique en son genre et au sujet de son patrimoine naturel et culturel tout en surveillant et en mettant en oeuvre des mesures de protection;

Promouvoir des expériences captivantes qui inspirent les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable;

Accroître l'efficacité opérationnelle, réduire les émissions de gaz à effet de serre et enlever les infrastructures inutilisables, tout en augmentant la durabilité dans l'avenir.

Le plan a été élaboré à la suite de consultations publiques et en tenant compte des commentaires des résidents et des organismes locaux, des visiteurs, des intervenants, des partenaires et des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.

La réserve de parc national de l'Île-de-Sable a été établie en 2013 et devenait le 43e parc national du Canada lors de sa création. Située à la limite de la plate-forme continentale, l'île de Sable est l'une des îles les plus éloignées des côtes du Canada et fait partie de la région naturelle du bas-plateau de la côte atlantique. L'île est un exemple éloquent d'adaptation, un endroit où l'on peut observer le changement à l'oeuvre et s'émerveiller du phénomène de la survie dans un milieu improbable.

Par ce plan, Parcs Canada respecte sa promesse de protéger et de mettre en valeur le patrimoine naturel du Canada tout en donnant l'occasion à la population canadienne de découvrir l'environnement de notre pays et d'en faire l'expérience par des moyens nouveaux et stimulants.

Le public peut consulter le plan directeur de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse : https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/sable/info/plan/gestion-management-2019

Citations

« L'île de Sable est un endroit d'une beauté naturelle à couper le souffle. Notre gouvernement s'est engagé à protéger ces écosystèmes fragiles afin que nous puissions préserver cet endroit pour les générations à venir. Le monde est confronté à une crise de la biodiversité et nous savons que ce n'est qu'en protégeant la nature que nous pourrons aider à préserver les animaux et les plantes que nous aimons. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce plan qui mettra l'intégrité écologique au coeur de nos préoccupations. Les Canadiens et les Canadiennes chérissent la nature et en protégeant la réserve de parc national de l'Île-de-Sable, nous nous assurons que nos enfants et nos petits-enfants ont toujours accès à cet endroit spécial et à toutes ses merveilles. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« En tant que député de Halifax, je suis fier que l'une des îles les plus emblématiques du Canada se trouve dans ma circonscription et je me réjouis de faire connaître le tout premier plan directeur pour cet endroit spécial aux Néo-Écossais et Néo-Écossaises, aux Canadiens et Canadiennes et aux gens du monde entier. La protection des écosystèmes et des espèces uniques de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable est une priorité pour notre gouvernement et ce plan nous aidera à planifier le présent et l'avenir. »

Andy Fillmore

Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax

Les faits en bref

La réserve de parc national de l'Île-de-Sable couvre environ 42 km de longueur et 1,5 km de largeur à son point le plus large. Elle se trouve à 156 km de la Nouvelle-Écosse et à 290 km de Halifax .

. Le plan directeur met l'accent sur la protection de ce lieu spécial en tenant compte des changements passés et futurs, sur les liens inspirants qui renforcent l'appui à la conservation et sur la durabilité et l'efficacité accrues de l'infrastructure et des activités du parc.

Le plan témoigne de la collaboration précieuse entre Parcs Canada et les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, et avec la vaste communauté de chercheurs et d'artistes de l'île de Sable. À cet égard, Parcs Canada continue d'en apprendre toujours plus sur cet endroit et d'inspirer de nouvelles perspectives et créations et de nouveaux liens.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier de 3,4 millions de dollars pour aider à protéger et à restaurer les écosystèmes fragiles de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable.

