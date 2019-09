Avis aux médias - Point de presse du premier ministre





QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à un point de presse du premier ministre.

DATE : 4 septembre 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Édifice Honoré-Mercier

Hall du rez-de-chaussée

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ainsi que du leader parlementaire et ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette..

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 08:35 et diffusé par :