Les Services de télémédecine de Teladoc bénéficieront à 30 000 entreprises canadiennes





TORONTO, 04 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc Health (NYSE : TDOC), le chef de file mondial de solutions virtuelles de soins de santé, annonce aujourd'hui son partenariat avec Johnston Group. Cette association permettra à plus de 30 000 petites et moyennes entreprises d'accéder pour la première fois au Canada aux Services de télémédecine de Teladoc. Les entreprises membres du Régime d'assurance collective des chambres de commerce , figurant en tête de liste des programmes d'avantages sociaux pour petites et moyennes entreprises au pays et administré par Johnston Group, offriront à leurs employés au Canada ces services inestimables. Ces derniers auront aisément accès à des soins médicaux de qualité supérieure en tout temps, de jour ou de nuit, partout au Canada et aux États-Unis.



Les petites entreprises peinent souvent à concurrencer les grandes entreprises relativement aux régimes d'avantages sociaux. Dans un sondage canadien mené en 2016 sur la santé, 77 % des répondants ont avoué qu'ils n'accepteraient pas un emploi n'offrant pas d'avantages sociaux. Ces nouveaux services aideront à éliminer ces obstacles en permettant aux membres du régime d'accorder à leurs employés les mêmes avantages que ceux des grandes entreprises en matière de santé numérique. Par ailleurs, ces services aideront les petites entreprises à gérer les coûts de main-d'oeuvre liés à l'absentéisme en proposant une solution aux consultations en personne pour des problèmes de santé courants. En effet, ces derniers seront diagnostiqués de manière confidentielle dans le cadre d'une consultation virtuelle au moment et à l'endroit qui conviennent au membre.

La télémédecine élargit la gamme de services de soins de santé virtuels de Teladoc Health offerts par Johnston Group aux membres du Régime d'assurance collective des chambres de commerce. Les deux entreprises travaillent également de concert pour offrir les services médicaux spécialisés du Réseau Best Doctors , qui permettent aux Canadiens de consulter des spécialistes de renommée mondiale pour régler des problèmes de santé complexes comme un cancer, une maladie cardiaque et un trouble musculosquelettique, en plus d'un vaste éventail de troubles mineurs.

« En s'associant à Teladoc Health, Johnston Group s'appuie sur sa gamme actuelle de soins de santé virtuels pour offrir davantage de solutions au moyen d'une plateforme unique, explique Dave Angus, président de Johnston Group. Ce partenariat combine une expertise approfondie du marché et des services de santé de haute qualité pour soutenir les entreprises canadiennes de toutes tailles, d'un océan à l'autre. »

Grâce aux Services de télémédecine de Teladoc, les patients peuvent consulter un médecin autorisé, en français ou en anglais, pour résoudre un vaste éventail de problèmes de santé, notamment un rhume, une grippe, une allergie, une infection respiratoire, une conjonctivite et une infection urinaire. Ils peuvent recevoir un diagnostic et une ordonnance, au besoin, par téléphone ou sur l'application mobile, et ce, en tout temps, de jour ou de nuit.

« Ces services d'une grande valeur permettront aux membres de notre équipe d'avoir aisément accès, tout en gagnant du temps, à des soins médicaux de haute qualité en fonction de leurs horaires et de leurs besoins, souligne McKenzie Hamp, directrice de la division People & Culture à 7shifts Employee Scheduling Software Inc. En tant qu'entreprise de logiciels-services (SaaS), nous cherchons constamment à simplifier les tâches du quotidien en recourant aux solutions technologiques de pointe les plus éprouvées. C'est ce qu'effectue Teladoc Health, qui révolutionne le secteur de la santé en éliminant les obstacles freinant l'accès aux soins des personnes et des familles. »

Ces obstacles à l'accès aux soins de santé au Canada sont bien documentés. Selon Statistique Canada, environ 5 millions de Canadiens âgés de plus de 12 ans n'ont pas de fournisseur habituel de soins de santé et seulement 8 % des médecins canadiens pratiquent dans les régions rurales tandis que la majorité se retrouve dans les centres urbains et les banlieues. Les patients n'ont alors d'autres choix que de se passer de soins ou de se rendre à l'urgence, auquel cas les employeurs subissent les répercussions de l'absentéisme, qui coûte 16,6 milliards de dollars par an à l'économie canadienne.

« Les membres du régime verront une incidence réelle sur leur entreprise. Ils attireront les meilleurs employés tout en atténuant les répercussions de l'absentéisme au travail, affirme Karen Grant, vice-présidente, stratégie globale des produits de Teladoc Health. Grâce à ce partenariat avec Johnston Group, nous proposerons des solutions de soins de santé aux entreprises et à leurs employés sur lesquelles ils pourront compter au moment où ils en auront besoin. »

Forts de cette association, Johnston Group et Teladoc Health amélioreront les régimes de soins de santé des petites et moyennes entreprises au Canada et permettront également aux entreprises hors des centres urbains de donner la chance à leurs employés d'accéder à des médecins dans l'ensemble du pays depuis leur téléphone intelligent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez teladochealth.com/fr-CA/ .

À propos de Teladoc Health

Teladoc Health se consacre à sa mission en transformant positivement l'accès des gens aux soins de santé et l'expérience qu'ils en retirent, et en mettant l'accent sur l'atteinte d'une qualité supérieure, la diminution des coûts et l'amélioration des résultats dans le monde entier. Les solutions cliniques intégrées et primées de l'entreprise comprennent la télésanté, les services médicaux spécialisés, l'intelligence artificielle, l'analytique ainsi que les services de plateforme sous licence. Comptant plus de 2 000 employés, Teladoc Health offre des soins dans 130 pays et plus de 30 langues en s'associant avec des employeurs, des hôpitaux, des réseaux de santé et des assureurs pour transformer la prestation des soins de santé. Le Réseau Best Doctors, situé à Toronto depuis 20 ans, fait maintenant partie de Teladoc Health, Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter teladochealth.com/fr-CA/ ou suivre @TeladocHealth sur Twitter.

À propos de Johnston Group

Johnston Group offre un service complet à titre de tiers administrateur et de payeur depuis plus de 30 ans et gère actuellement plus de 600 millions de dollars en primes. Grâce à de nombreux programmes, il fournit des solutions d'avantages sociaux à 30 000 entreprises canadiennes et à 250 000 participants aux régimes. Johnston Group administre le Régime d'assurance collective des chambres de commerceMC, qui figure en tête de liste des régimes d'avantages sociaux pour les petites entreprises au Canada. Avantage Maximum est la solution pour les grandes entreprises. Proposant des assurances maladie, dentaire et invalidité de courte durée dans le cadre d'un régime de services administratifs seulement, Avantage Maximum fait appel à la libre concurrence pour les garanties assurées du régime. Johnston Group offre également CINUP, un programme d'avantages sociaux spécialisé offert aux organismes comptant des employés autochtones ou inuits. Ayant son siège social à Winnipeg, Johnston Group a à coeur de réinvestir dans la communauté en contribuant notamment à des organismes de santé, d'arts et de sports. Fier d'être membre Platine des « Sociétés les mieux gérées au Canada », Johnston Group bénéficie de cette reconnaissance chaque année depuis 2001.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez johnstongroup.ca/fr .

