WAYNE, Pennsylvania, 4 septembre 2019 /CNW/ - Tekni?Plex acquiert le fabricant canadien de solutions automatisées Équipement d'emballage MMC ltée (« MMC »), qui fera dorénavant partie de Tri?Seal, une unité d'affaires de Tekni?Plex.

Située à Laval, dans la région métropolitaine de Montréal (Québec) Canada, MMC a une réputation de trois décennies en tant que chef de file dans la fabrication d'équipements automatisés, notamment dans le domaine des machines de jointage de bouchons, des machines d'assemblage de bouchons à pièces multiples, des machines de découpage et de retournement de bandes d'inviolabilité de bouchons, ainsi que des machines de fermeture de bouchons. En outre, l'entreprise met au point et vend des systèmes d'inspection par vision numérique ainsi que des équipements automatisés sur mesure. MMC apporte son soutien à une clientèle internationale oeuvrant dans les secteurs des produits alimentaires, des boissons, des soins personnels et des produits domestiques, ainsi que dans les secteurs pharmaceutique, chimique et industriel.

« Nous continuons de poursuivre notre stratégie en faisant croître notre entreprise de façon organique et par des acquisitions. L'acquisition de MMC nous permet d'étendre notre offre de solutions pour le secteur des bouchons et capsules ainsi que pour d'autres marchés. En tant qu'expert dans la conception, l'assemblage et la commercialisation de systèmes post?moulage automatisés à haute vitesse de pointe, les activités mondiales de MMC sont un excellent complément à la présence manufacturière internationale de Tri?Seal. Avec ses produits innovants, ses excellentes capacités manufacturières et sa solide équipe de direction, nous serons en mesure d'offrir encore plus de solutions à nos clients », mentionne Paul Young, président et chef de la direction de Tekni?Plex.

Cette acquisition a pour effet d'ajouter 70 travailleurs expérimentés à l'équipe mondiale de 3 500 employés de Tekni?Plex. Christiane El?Tekly, la directrice générale de MMC, continuera d'être responsable de l'exploitation.

« Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de MMC. Faire partie de la famille Tekni?Plex permettra à MMC d'avoir accès à de nouvelles occasions de croissance et nous permettra de poursuivre notre engagement à concevoir des solutions automatisées de haute qualité et à livrer un service à la clientèle hors pair. Ensemble, nous serons en mesure de réaliser de grandes avancées pour nos clients et nos employés », souligne Philippe McNally, président de MMC.

MMC est la quatorzième acquisition de Tekni?Plex dans les cinq dernières années, et vient soutenir sa stratégie de croissance basée sur des acquisitions transformatrices et des ajouts stratégiques.

À propos d'Équipement d'emballage MMC

Depuis presque 30 ans, MMC conçoit, met au point et commercialise des systèmes automatisés post?moulage de pointe. MMC possède une expertise dans la fabrication d'équipements de jointage de bouchons, de machines d'assemblage de bouchons à pièces multiples, de machines de découpage et de retournement de bandes d'inviolabilité de bouchons, ainsi que de machines de fermeture de bouchons, pour les de spécialité et de boissons. En outre, les périphériques de MMC, des systèmes d'inspection par vision numérique de la qualité aux systèmes d'alimentation et d'orientation, complètent la gamme de produits qu'elle offre.

À propos de Tekni?Plex

Tekni?Plex est une compagnie mondiale intégrée qui se spécialise dans la mise au point et la fabrication de produits pour une grande variété de marchés finaux, y compris les marchés des produits médicaux et pharmaceutiques, de l'alimentation, des boissons, des soins personnels, ainsi que des produits ménagers et industriels. Tekni?Plex est située à Wayne, en Pennsylvanie, et exploite des usines de fabrication dans neuf pays à travers le monde pour répondre aux besoins de sa clientèle mondiale. Pour plus d'information, visitez www.tekni?plex.com .

