INVITATION AUX MÉDIAS: Lancement de la 33e édition du Shrine Bowl Canada Quand les joueurs de football créent des activités d'entraînement pour nos patients !





Soyez avec nous lors du lancement de la 33e édition du Shrine Bowl Canada ! Cette année, en plus de nos jeunes patients Roi et Reine du Shrine Bowl 2019, des invités spéciaux de l'équipe des Alouettes, entourés de leurs « cheerleaders », parleront de blessures sportives et du processus de retour au jeu. Par ailleurs, les joueurs des Stingers de Concordia ont préparé d'excitantes activités d'entraînement dignes des meilleurs footballeurs que plusieurs de nos patients accompliront devant vous.

Assistez à ce lancement exceptionnel pour en savoir plus sur le match qui opposera les Stingers de l'Université Concordia et le Rouge et Or de l'Université Laval, le 7 septembre prochain. Le président honoraire du match, les joueurs clés et les représentants officiels de l'hôpital seront également présents et disponibles pour des entrevues. Les médias auront l'occasion de visiter nos patients hospitalisés en compagnie des joueurs, des entraîneurs et du roi et de la reine.

Quand

Le mercredi 4 septembre 2019

Heure

10 h

Où

Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada, 1003, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4A 0A9

Stationnez au P3A 100 et entrez dans l'hôpital, montez au RC et échangez votre coupon de stationnement contre un coupon de stationnement gratuit.

