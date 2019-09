Saluons les finalistes du 19e concours Prix Femmes d'affaires du Québec?!





MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les 27 finalistes du 19e concours Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ) seront honorées le 5 novembre lors du réputé gala de remise de prix.

Fièrement, le concours a reconnu 483 finalistes depuis sa création par le Réseau des Femmes d'affaires du Québec en 2001. Ces femmes d'affaires qui se distinguent et influencent au cours d'une carrière remplie de réalisations éloquentes, de créativité communicative, de leadership rassembleur et d'engagement généreux seront reconnues dans l'une des neuf catégories suivantes :

Entrepreneure, petite entreprise

Entrepreneure, moyenne entreprise

Entrepreneure, grande entreprise

Entrepreneure active à l'international

Nouvelle entrepreneure

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif

Bénévole fortement engagée

Concours Prix Développement économique Féminin

Seront également reconnues au gala, les trois finalistes qui se sont illustrées dans la catégorie Entrepreneure à propriété féminine certifiée du cinquième concours Prix Développement économique Féminin

Le jury de sélection indépendant présidé par madame Danièle Bergeron, administratrice de sociétés, a choisi ces 30 finalistes après l'étude de nombreuses candidatures provenant de plusieurs secteurs et de toutes les régions du Québec.

Les Prix sont sous la coprésidence d'honneur de madame Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et de monsieur Éric Bédard, associé directeur, région de Québec, chez Fasken. De plus, nous remercions nos nombreux et précieux partenaires, notamment EY, le Gouvernement du Québec, Nelly De Vuyst et VIA Rail Canada.

Le gala est un haut lieu de réseautage mémorable. Sous les applaudissements nourris de plus de 1000 femmes et hommes d'affaires, les trophées seront remis aux finalistes apparaissant sur la liste jointe et, de plus, les noms des 10 lauréates seront dévoilés le mardi 5 novembre au Palais des congrès de Montréal.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec contribue depuis 38 ans au leadership féminin, au développement économique et à l'épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des femmes en facilitant leur accès aux marchés et en créant des relations d'affaires et humaines durables.

Pour plus d'information sur les Prix et le gala : www.prix.rfaq.com et www.def.rfaq.ca.

LISTE DES 30 FINALISTES - CONCOURS 2019





Nahib Aboumansour Renée Frappier Natacha Mignon Directrice générale et cofondatrice Présidente et fondatrice Associée Petites-Mains Expo Manger Santé Immetis Services juridiques Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Montérégie Le Sud-Ouest





Paméla Bérubé Geneviève Gagnon Louise Millette Présidente Présidente et fondatrice Directrice, Département des génies civil, géologique et des mines PB Dimension RH La fourmi bionique Polytechnique Montréal Bas-Saint-Laurent Le Sud-Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce





Kimberly Biggs Éloïse Gratton Suzanne Murray Présidente-directrice générale et fondatrice Associée Chef de la direction et fondatrice Agence POP Borden Ladner Gervais Groupe AXDEV Outaouais Ville-Marie Montérégie





Geneviève Biron Isabelle Gratton Manuelle Oudar Présidente et chef de la direction Présidente Présidente et chef de la direction Biron Groupe Santé Montérégie PMT Rosemont-La Petite-Patrie Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail



Québec





Claudine Bouchard Jessica Harnois Lorraine Pintal Vice-présidente, Réseau de distribution Présidente Directrice artistique et générale Hydro-Québec Productions Jessica Harnois Théâtre du Nouveau Monde Ville-Marie Verdun Ville-Marie





Mirka Boudreau Brigitte Jalbert Claudine Roy Présidente-directrice générale Présidente-directrice générale Présidente Int-elle corporation Les Emballages Carrousel Traversées de la Gaspésie Côte-Nord Montérégie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine





Katie Bussières Mériane Labrie Josée Samson Présidente Présidente et fondatrice Présidente-directrice générale Nubik Madame Labriski Samson Odeurs Spécialité (SOS) Ahuntsic-Cartierville Québec Estrie





Julie Carrière Caroline Lavallée Christine Turgeon Directrice Stratège en communication et fondatrice Cofondatrice et copropriétaire, audiologiste Institut Nordique de recherche en environnement et en santé au travail Catalyst Communications Montérégie Clinique MultiSens Le Plateau-Mont-Royal Côte-Nord









Isabelle Côté Nathalie Lehoux

Présidente-directrice générale Happy présidente

Coffrages Synergy Restaurants Pacini

Lanaudière Montérégie







Geneviève Éthier Geneviève Lévesque

Présidente Directrice

SOBEZONE Artêria

Pierrefonds-Roxboro Montérégie







Sandra Filopoulos Laurence Levy

Vice-présidente, Ventes et cofondatrice Filo Import Directrice régionale, Services bancaires privés, Région Est

Laurentides Scotia Gestion de Patrimoine



Le Sud-Ouest



