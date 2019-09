Organisation à Londres du Hangzhou Global Qipao Festival 2019





HANGZHOU, Chine, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Hangzhou Global Qipao Festival 2019 de Londres, organisé sous le thème La magnifique Hangzhou - Danse mondiale, a eu lieu au Potters Fields Park le 27 août. Cet événement a présenté « La nouvelle Hangzhou », mélange de tradition et de mode, aux habitants de Londres, en offrant un spectacle de danse sur la chanson thème de Hangzhou Sky City, tout en accueillant le spectacle de qipao en brocart de Hangzhou, et en offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir la peinture sur soie. L'événement a été organisé par le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou.

Dès le lancement de l'événement, l'espace dédié à l'expérience interactive a attiré une foule de locaux et de visiteurs issus du monde entier. Dans les espaces dédiés à la qipao et à la peinture sur éventails ronds, le styliste Yang Yu, qui a étudié au Royaume-Uni, a peint un paysage de Hangzhou sur une qipao en soie, et a expliqué les aspects techniques de la peinture sur des tissus en soie. Grâce à ses conseils, de nombreux participants ont rapidement appris à dessiner sur des éventails ronds en soie, en dessinant le Broken Bridge, des fleurs de lotus, le Tower Bridge et le London Eye.

Dans l'espace dédié à l'expérience qipao, les visiteurs ont pu essayer plusieurs styles de qipaos fabriquées à Hangzhou, et prendre des photos de leur « nouveau look ».

L'événement a également proposé le défi officiel « Dansez pour la beauté » sur TikTok, le vainqueur ayant remporté une qipao sur mesure fabriquée à Hangzhou. Sur la plateforme vidéo, la danseuse italienne Majno, qui compte 4 millions d'abonnés, a donné un spectacle de danse qipao de Hangzhou, vêtue d'une qipao brodée rouge, encourageant les femmes du monde entier à porter elles aussi cette robe chinoise ou à en choisir une selon leurs propres préférences de mode, en promouvant le concept d'un échange est-ouest dans le domaine des concepts traditionnels de mode, tout en donnant une nouveau sens à l'interprétation de ce que signifie être une femme moderne.

Le chanteur de jazz britannique Cat Somers et la danseuse Ebony Jayne Kitts ont joué Sky City en arborant des qipaos réalisées à partir de soie offerte en cadeau par la Chine et présentant des couleurs époustouflantes, dont l'une était ornée du pied de poule du Pays de Galles aux couleurs de l'arc-en-ciel et à plumes.

Le mannequin Kristina Garrow a publié sur Instagram une photo d'elle arborant le costume chinois traditionnel, en soulignant que la ville d'origine de la magnifique qipao était particulièrement attrayante, et a exprimé son souhait de visiter Hangzhou prochainement.

Le Hangzhou Global Qipao Festival 2019 de Londres a présenté la culture de la soie et de la qipao de manière moderne, en promouvant l'élégante culture chinoise et en combinant la culture traditionnelle avec un événement à thème.

