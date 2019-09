Ouverture prévue à l'automne 2021 - Le Collège Sainte-Anne dévoile son école du futur





MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Une révolution prend forme dans le monde de l'éducation au Québec : le Collège Sainte-Anne, chef de file en éducation, est fier de dévoiler le projet d'une toute nouvelle école secondaire, située à Dorval. S'inscrivant dans un courant d'innovation international, ce projet éducatif inédit deviendra assurément le modèle à suivre pour l'avenir.

Plusieurs paradigmes de l'éducation seront revisités, dont l'organisation scolaire, le calendrier, les approches pédagogiques, le rôle de l'enseignant et l'aménagement des espaces de vie grâce à une architecture signée Pierre Thibault.

« C'est en voyageant et en observant ce qui se fait de mieux à l'international que l'inspiration de cette école du futur est venue. Le modèle d'aujourd'hui ne correspond plus aux besoins des générations actuelles, avec la culture de la performance qui oriente tout. Nous souhaitons davantage miser sur l'apprentissage, en développant chez les élèves les compétences du 21e siècle, en misant sur la collaboration, la créativité, le sens critique et l'autonomie », explique Ugo Cavenaghi, président-directeur général de Sainte-Anne et auteur du livre Osons l'école. Des idées créatives pour ranimer notre système éducatif.

Un milieu dans lequel le rythme des élèves sera respecté, où l'on valorisera le questionnement, le mentorat et l'engagement social : voici certaines bases sur lesquelles reposent l'école du futur. Le plaisir d'apprendre, l'innovation et l'engagement seront les valeurs maîtresses de ce nouveau mode de vie.

« Notre mission est claire : nous souhaitons concevoir une école qui amènera les élèves à agir en tant que citoyens confiants, conscients et engagés, en redéfinissant l'expérience d'apprentissage. Cette école sera ce qu'il y a de mieux pour l'épanouissement des jeunes et ce, dans une approche de développement durable. L'espace sera lumineux, ouvert et respectueux de l'environnement », mentionne Nathalie Gagnon, présidente du conseil d'administration du Collège Sainte-Anne.

L'architecture au coeur de la réussite

Cette école du futur proposera une architecture en réponse à une approche pédagogique différenciée, distinctive et unique. Les plans seront axés sur une typologie de plan ouvert peu commune, élaborée par Pierre Thibault : une école ouverte, avec des classes flexibles, une multiplicité d'espaces de collaboration, de la lumière abondante, mettant en valeur des percées visuelles sur l'horizon et le fleuve dans les étages supérieurs.

Cette nouvelle école visera les pratiques de développement durable, intégrant les standards les plus élevés en la matière et qui utilisent les innovations durables comme moyens pédagogiques sur la consommation évolutive du bâtiment.

Des portes ouvertes sont prévues pour l'automne 2020.

Des portes ouvertes sont prévues pour l'automne 2020.

Des visuels sont disponibles sous ce lien : https://we.tl/t-HR98nOgXKp

À propos du Collège Sainte-Anne

Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est un organisme à but non lucratif et reconnu pour son audace et son innovation pédagogique. L'institution propose une pédagogie active et des programmes d'études exclusifs. Réputé pour son volet international, l'établissement tisse depuis 2007 des liens avec des écoles partenaires sur les cinq continents. Pour stimuler la créativité des jeunes, Sainte-Anne a développé le Cours de demain, un modèle pédagogique innovant qui les place au centre du processus d'apprentissage. Sainte-Anne compte trois ordres d'enseignement : préscolaire-primaire (Académie Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et collégial (Collégial international Sainte-Anne).

