Huit Canadiens sur dix voient leur identité comme l'un de leurs biens les plus précieux





Une étude menée par Interac indique que les Canadiens veulent des façons plus pratiques et plus sécuritaires de gérer leur identité en ligne.

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les Canadiens tiennent énormément à leur identité et aimeraient des moyens pratiques et sûrs de la gérer en ligne. Selon une nouvelle étude menée par Interac Corp., Confiance et identité dans un monde numérique, huit Canadiens sur dix (soit 83 %) estiment qu'elle est l'un de leurs biens les plus précieux?; 52 % affirment même qu'ils jugent plus important de protéger leur identité en ligne que leur argent.

Si nos vies passent de plus en plus dans le numérique, nos pièces d'identité, telles que nos passeports et permis de conduire, restent pour la plupart des objets matériels. Résultat, près de la moitié des répondants (45 %) prennent des photos de ces pièces d'identité pour pouvoir accéder facilement à leurs documents numériques, bien qu'environ six personnes sur dix (59 %) reconnaissent qu'il s'agit d'un comportement risqué.

Lorsqu'on leur a présenté l'option d'utiliser des versions numériques de leur permis de conduire, leur passeport ou leur carte d'assurance-maladie, la grande majorité des Canadiens (86 %) ont trouvé, dans au moins un de ces cas, qu'elles seraient plus pratiques que leurs versions papier.

«?C'est très clair : la population canadienne veut des options numériques plus pratiques pour gérer ses documents d'identité, en ligne et sur leurs appareils mobiles, affirme Debbie Gamble, responsable en chef des Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises chez Interac Corp. Les Canadiens nous ont aussi fait savoir que la protection de l'identité compte plus que tout?; les pièces d'identité numériques doivent donc être sécuritaires avec des technologies de confiance.?»

En effet, si les Canadiens aiment l'aspect pratique du numérique, la sécurité reste un enjeu important : près des deux tiers d'entre eux (65 %) craignent qu'une pièce d'identité numérique soit plus susceptible d'être volée qu'un document papier. Cette appréhension s'explique en partie par un manque de connaissances générales sur le concept d'identité numérique?; environ huit Canadiens sur dix (77 %) affirment qu'ils ne savent pas trop comment protéger leur identité en ligne.

Pour se sentir à l'aise d'employer une identité numérique, les Canadiens doivent pouvoir retrouver les modes de protection familiers qu'ils associent aux paiements en ligne. Sept personnes sur dix (72 %) sont d'avis qu'utiliser son identité en ligne pour accéder à des services gouvernementaux devrait être aussi sécuritaire qu'un paiement en ligne. Enfin, six personnes sur dix (62 %) choisiraient d'utiliser une identité numérique plutôt qu'un document papier si elle profitait des moyens de protection de leur banque ou de leur institution financière. Les Canadiens souhaiteraient aussi que le gouvernement mette en place un système de documents d'identité numérique?; six personnes sur dix (58 %) affirment qu'elles seraient plus à l'aise d'utiliser de tels documents s'il existait des lois pour défendre leurs intérêts.

«?Créer des plateformes d'identité numérique axées sur la commodité, le contrôle des renseignements personnels et la sécurité sont la clé pour atteindre le plein potentiel de l'économie numérique canadienne, affirme Mme Gamble. La plupart des gens voient Interac comme une entreprise de paiements, mais avec la technologie de notre réseau de paiements sécuritaire et le lien de confiance que nous avons établi avec les Canadiens en 35 ans d'histoire, nous sommes bien placés pour déployer l'identité numérique sur une multitude d'appareils et de plateformes dans le futur.?»

FAITS SAILLANTS DE L'ÉTUDE :

Six Canadiens sur dix trouvent difficile de garder le contrôle et de savoir où sont leurs pièces d'identité physiques.

Huit Canadiens sur dix (77 %) n'ont pas l'impression de maîtriser la façon dont leurs renseignements sont utilisés en ligne.

Presque sept personnes sur six (67 %) préféreraient utiliser un document d'identité numérique s'il leur permettait de mieux contrôler l'utilisation et le transfert de leurs renseignements personnels.

Près de six sur dix d'entre elles (58 %) sont d'accord : la transparence dans l'utilisation des renseignements serait le facteur le plus important pour avoir confiance envers des documents numériques.

Lorsqu'on leur présente des situations spécifiques proposant d'utiliser une version numérique des pièces d'identité les plus fréquentes, la majorité des Canadiens admettent qu'elle semble plus pratique que le processus actuellement en place.

Renouvellement de passeport : 71 %



Accès à des dossiers médicaux : 71 %



Renouvellement du permis de conduire : 67 %

Pour en savoir plus sur la manière dont les Canadiens perçoivent la confiance et l'identité dans le monde numérique, rendez-vous sur https://salledepresse.interac.ca/ .

À propos du sondage Confiance et identité dans le monde numérique

Interac a chargé Hill+Knowlton Stratégies de mener un sondage national auprès de 1?500 adultes résidant au Canada, par l'entremise d'un partenariat avec Léger, du 20 au 26 février 2019. L'échantillon a été sélectionné au hasard parmi un bassin de répondants potentiels, et des quotas inspirés de ceux du recensement de population de 2016 ont été employés pour assurer une représentation adéquate par province canadienne, par âge et par sexe. De plus, 300 résidents adultes ont répondu à un nouveau sondage pour une deuxième phase de l'étude?; la collecte des données s'est faite selon le même échantillonnage et a eu lieu du 1er au 3 mai 2019. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de ce volume serait de ±2,5 %, soit 19 fois sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp., un service de transmission de paiements et de renseignements par voie numérique, exploite un système de paiement par débit de classe mondiale économique, accepté, fiable, sécuritaire et efficace. Elle est la marque financière la plus importante et la plus fiable au pays. Elle est choisie en moyenne 16 millions de fois par jour pour effectuer des paiements et échanger de l'argent. Depuis 35 ans, Interac Corp., et ses prédécesseurs, l'Association Interac et Acxsys Corporation, fournit des solutions de paiement et un accès aux fonds sur des plateformes partagées sécuritaires, compatibles, fiables et efficaces, par l'intermédiaire de cartes de débit, de portefeuilles mobiles, de virements de fonds en ligne, de guichets automatiques bancaires, de solutions de paiement intégrées aux applications et d'achats en ligne. L'une de ces solutions, le service Virement Interac, est un moyen rapide, sécuritaire et pratique permettant à n'importe qui au Canada d'envoyer des fonds. Interac Corp. est constituée d'un groupe diversifié d'actionnaires, y compris des banques, des coopératives de crédit, des caisses populaires, des fournisseurs de services de traitement des paiements et des commerçants. Chef de file en matière de prévention et de détection de la fraude, l'entreprise affiche l'un des plus bas taux de fraude à l'échelle internationale. Visitez le site salledepresse.interac.ca ou suivez @INTERAC sur Twitter.

