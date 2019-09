Classo offre du renfort aux écoles pour favoriser un meilleur usage du numérique





MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En cette période de rentrée scolaire, Classo, propose des solutions pour appuyer les écoles à faire une utilisation judicieuse des outils numériques.

« L'idée première derrière Classo a toujours été de soutenir les enseignants. Ceux et celles qui oeuvrent dans nos écoles accomplissent un travail énorme. Pour plusieurs professeurs, l'intégration du numérique représente un défi additionnel », affirme Isabelle Grégoire, fondatrice de Classo.

Classo propose, entre autres, une plateforme en ligne permettant aux enseignants ainsi qu'aux professionnels de l'éducation de trouver facilement des ressources éducatives et des outils d'enseignement numériques de qualité en fonction du contexte d'enseignement propre à chacun. L'outil de recherche développé par Classo tient ainsi non seulement compte des matières et du niveau enseignés, mais aussi des appareils technologiques, des stratégies d'enseignement et des compétences du programme, notamment.

Classo met ensuite à profit le potentiel des données afin d'offrir aux directions d'écoles et aux gestionnaires scolaires des informations précieuses quant aux besoins et aux intérêts des enseignants, dans le but d'éclairer les processus décisionnels d'acquisition de ressources numériques pédagogiques.

En plus des solutions informatiques offertes par sa plateforme, Classo propose également aux écoles un soutien bien humain. Un service du support-conseil personnalisé vise à accompagner les milieux scolaires dans la mise en oeuvre du numérique. « Nous voulons partager notre expertise pour faire en sorte que les écoles fassent de bons choix en matière de ressources numériques, en fonction de leurs objectifs éducatifs», précise Isabelle Grégoire.

La vision de Classo n'est donc pas de promouvoir le « strictement numérique ». Selon Classo, l'apport du numérique en éducation et son utilisation judicieuse doivent viser le développement des compétences des élèves et surtout, permettre une diversification des modes d'apprentissage au bénéfice de la réussite scolaire.

L'histoire derrière Classo

Celle qui a grandi avec un père et une mère enseignant en sait long sur les exigences du métier de professeur. « De quoi parlait-on autour de la table pendant le souper? De l'école! Ma mère enseignait le français au secondaire. J'ai été témoin des longues heures qu'exige la correction des copies de productions écrites! », explique Isabelle.

Plutôt que de devenir enseignante comme ses parents, Isabelle a choisi le monde des communications et de la production audiovisuelle. « J'ai travaillé pendant près de 20 ans comme productrice en cinéma, télévision et en productions numériques. J'ai surtout oeuvré en documentaire. Mon implication dans chaque projet était portée par le désir de permettre à un auditoire de découvrir une nouvelle réalité, d'apprendre. Il y a un lien avec l'éducation après tout! », avoue-t-elle. En fondant Classo, cette mère de deux garçons de onze et six ans a voulu consacrer son temps et son énergie à un projet qui lui tient à coeur et apporter une contribution à ce qu'elle considère comme étant le plus important, l'éducation.

À propos de Classo

Fondée en novembre 2017, Classo est une entreprise à vocation sociale qui s'est donné comme mission d'offrir des solutions innovantes à l'ensemble des professionnels (les) du milieu scolaire afin de faciliter une meilleure utilisation des ressources numériques, au profit de la réussite scolaire. Les solutions développées par Classo comptent, entre autres, une plateforme où les enseignants (es) et les professionnels (les) des services éducatifs peuvent trouver facilement des ressources éducatives numériques de qualité qui correspondent à leurs besoins, en tenant compte de l'ensemble des éléments du contexte d'enseignement. Classo vise également mettre à profit le potentiel des nouvelles technologies pour simplifier les processus décisionnels de gestion et d'acquisition de ressources numériques.

SOURCE Classo

