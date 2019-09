Worximity Technologies lève 6,25 M$ auprès d'investisseurs et signe un partenariat avec Marel, un chef de file mondial dans le secteur de la transformation alimentaire de haute technologie





MONTRÉAL, Québec, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Worximity Technologies, une entreprise canadienne oeuvrant au sein de l'industrie 4.0, annonce un nouvel investissement majeur de 5 M$ de Marel, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de logiciels et de services de transformation des aliments de pointe destinés aux industries de la volaille, de la viande et du poisson, et un renouvellement de confiance de ses investisseurs actuels de 1,25 M$, et ce, suite à une ronde de financement de série A. Ce financement de 6,25 M$ servira à augmenter la cadence de développement des innovations technologiques et à accélérer la conquête des marchés internationaux.

Ce partenariat majeur avec Marel s'avérait tout naturel. Avant le lancement de son entreprise, Yannick Desmarais, CEO et fondateur de Worximity, travaillait déjà dans l'industrie de la transformation alimentaire, où il était responsable de l'amélioration continue de plusieurs usines et connaissait bien les principaux équipementiers de l'industrie agroalimentaire.

De son côté, Marel a développé Innova, un logiciel de gestion de la production alimentaire qui assure la traçabilité de la matière première aux consommateurs, aide les producteurs alimentaires à améliorer leurs performances et leur productivité, et qui est compatible avec la technologie TileboardTM de Worximity. L'entreprise emploie plus de 6 000 employés dans plus de 30 pays et investit environ 6 % de son chiffre d'affaires dans l'innovation chaque année.

Une technologie simple, évolutive et fiable qui fait ses preuves

La technologie proposée par Worximity joue un rôle clé dans la révolution industrielle 4.0, car elle connecte tous les équipements et les employés des usines ce qui permet de mesurer la performance en temps réel et de toujours améliorer la profitabilité afin de demeurer compétitifs sur les marchés. Depuis sa fondation, Worximity collabore avec des clients de partout dans le monde tels que Barry Callebaut, BIC, Grupo Nutec, Daunat, Dessaint Traiteur, Fleury Michon, Royal Canin et Ozpak.

L'équipe de Worximity Technologies est composée de 25 employés issus de l'économie du savoir, dont des développeurs logiciels, des ingénieurs, des scientifiques des données, des analystes d'affaires ainsi que des spécialistes en intelligence artificielle. L'entreprise prévoit doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année 2020.

« La forte compatibilité de nos technologies ainsi que la simplicité d'installation et utilisation de nos produits ont facilité le processus. Nos deux entreprises sont reconnues dans l'industrie de la transformation de la protéine alimentaire et Marel a une forte compréhension des défis liés à leurs investissements. Leurs connaissances des marchés à l'international nous seront très utiles pour accélérer notre croissance. » - Yannick Desmarais, fondateur et CEO, Worximity Technologies.

« Grâce à ses solutions infonuagiques d'analyse et de collecte de données en temps réel, Worximity est un partenaire très pertinent pour les entreprises de transformation des produits alimentaires qui souhaitent optimiser leur production à l'aide de technologies numériques. Les solutions évolutives de Worximity peuvent être utilisées par un large éventail de fabricants de produits alimentaires. Elle complémente la solution logicielle de Marel, faisant de ce partenariat une excellente occasion de générer de la croissance alors que les producteurs de produits alimentaires continuent de tirer parti de la puissance des données et de l'analyse pour améliorer leurs opérations. » - Arni Sigurdsson, vice-président exécutif, stratégie et développement, Marel.

« Worximity s'intègre parfaitement dans notre stratégie d'appuyer des startups qui aident les entreprises québécoises à augmenter leur productivité. D'ailleurs, plusieurs de nos partenaires utilisent déjà leurs produits. Cet investissement permettra d'accélérer davantage la commercialisation des produits Worximity et de renforcer sa position sur le marché de l'Industrie 4.0. » - Charles Sylvestre, vice-président aux investissements, technologies de l'information et télécommunications, Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes fiers de supporter Worximity dans sa croissance depuis plusieurs années et assurons de nouveau notre confiance en participant à cette importante ronde de financement. Ce nouveau partenariat avec Marel permet à la société d'accélérer son développement technologique et son positionnement stratégique dans le marché international de l'usine 4.0. » - Nicolas Bélanger, associé principal, Investissements W.

À propos de Worximity Technologies inc.

Depuis sa fondation en 2011, Worximity Technologies inc. a desservi plus de 200 clients et a contribué à l'amélioration de la performance de plus de 1 000 projets mondialement grâce à ses technologies innovantes qui permettent la collecte automatique de données, le monitoring des opérations en temps réel, les vues analytiques, les insights prédictifs, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. L'entreprise joue aussi un rôle de leader dans la promotion de l'Internet des objets industriel et de l'industrie 4.0. Pour plus d'information, veuillez visiter le www.worximity.com.

À propos de Marel

Marel est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements, de systèmes, de logiciels et de services de transformation des aliments de pointe destinés aux industries de la volaille, de la viande et du poisson. Notre équipe unifiée de plus de 6 000 employés répartis dans plus de 30 pays a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2018. Chaque année, Marel investit environ 6 % de son chiffre d'affaires dans l'innovation. En continuant de progresser dans la transformation des aliments, nous permettons à nos clients d'accroître leur rendement, d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer la durabilité de la production alimentaire. Marel a été cotée au NASDAQ Iceland en 1992 et à EURONEXT Amsterdam en 2019.

À propos d'Investissements W

Investissements W est une société d'investissement privée du Québec qui cible les entreprises à fort potentiel de croissance. Selon une approche entrepreneuriale, les partenaires orientent les entreprises, en maximisant leurs forces et leurs atouts. Un tremplin pour les talents, W Investments assure la prochaine génération d'entrepreneurs, garantit la croissance et offre une valeur ajoutée qui fait toute la différence. Pour plus d'information, veuillez visiter le www.winvestments.ca.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds contribue à la création et au maintien de 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte 694 357 actionnaires-épargnants.

