Éric Lanthier fait la tournée du Québec pour lancer son premier livre





MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les villes de Saguenay, Québec, Boisbriand, Gaspé, Rimouski, Gatineau et Granby sont dans la mire du chroniqueur politique et social. Publié par les Éditions Libertés numériques, Ma vision pour un Québec démocratique, tome 1, est un recueil des articles qu'Éric Lanthier a publiés principalement entre 2015 et 2017 sur le Huffington Post, sur le feu Prince Arthur Herald, sur le site de CQV et sur Décentrer. L'auteur présente des sujets d'actualité sous un angle nouveau où le lecteur est amené à dévier son regard du courant actuel d'idées, autrement dit, à sortir de la boîte. Pour lui, dans un Québec démocratique, la pensée unique n'a pas de place. Il croit et affirme que la majorité des médias traditionnels véhiculent le concept de la « pensée unique », où en dehors de ce schème de réflexion, tout est interdit, exclu ou au mieux, toléré du bout des lèvres. Son expérience dans le monde de l'éducation, de la politique et des médias traditionnels a fait de lui un communicateur à la fois redoutable pour les uns et apprécié des autres sur les médias sociaux. C'est avec respect et conviction qu'il aborde des sujets comme la démocratie, la liberté d'expression, la langue française, l'identité québécoise, les valeurs, la famille, l'éducation, la sexualité, le lobby LGBTQ, l'avortement et étonnamment pour certains, le thème de l'humour. Il expose également sa vision au sujet de la Tribune nationale du citoyen qu'il surnomme plaisamment la Trinaduc.

Éric sera à Saguenay le 4 septembre, à Québec le 5, à Boisbriand le 9, à Trois-Rivières le 11, à Gaspé le 16, à Rimouski le 18, à Gatineau le 23 et à Granby le 5 octobre. Vous trouverez tous les renseignements à propos de cette tournée sur Décentrer.

Les journalistes sont invités à signaler leur présence au moins une heure à l'avance.

