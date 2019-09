L'expérience de test TOEFL® continue de s'améliorer : des séances de test sont désormais offertes l'après-midi partout dans le monde





PRINCETON, New Jersey, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans une démarche constante d'optimisation de l'expérience de test TOEFL iBT® pour les étudiants et sa valeur pour les institutions du monde entier, les étudiants bénéficient désormais d'options de test plus flexibles, y compris une augmentation du nombre de séances de tests et des délais d'attente réduits pour repasser le test, le cas échéant.

Les étudiants peuvent s'inscrire dès maintenant pour des séances de test dans l'après-midi à des dates sélectionnées, une initiative qui double effectivement la capacité de test des centres de test participants à ces dates. Les étudiants peuvent également passer des tests pendant des week-ends consécutifs lorsque les dates disponibles le permettent ? une amélioration significative comparé à la période d'attente précédente de 12 jours avant de repasser le test.

Les institutions bénéficieront également de ces mises à jour qui fait suite à la réduction de la durée du test et aux optimisations de notes MyBesttm lancées le mois dernier ? les étudiants précédents peuvent passer ou repasser le test, les institutions précédentes peuvent recevoir le relevé de notes attenant des étudiants, ce qui leur permet de prendre des décisions informées basées sur un plus grand nombre d'étudiants qualifiés éligibles en temps opportun.

« Les améliorations récentes du test TOEFL portent sur l'expérience de test des étudiants et sur la création d'efficacités qui leur permettent d'économiser du temps et de pouvoir agir rapidement », a déclaré Srikant Gopal, directeur exécutif du programme TOEFL d'ETS. « Nous comprenons que les étudiants ont besoin de flexibilité et qu'ils l'apprécient, et ces nouveaux changements leur faciliteront les choses alors qu'ils naviguent les dates limites et des programmes chargés dans la préparation de leur cheminement académique. »

Pour obtenir des informations générales sur le test TOEFL, rendez-vous sur www.ets.org/toefl. Pour vous préparer pour le test, ne manquez pas de consulter notre matériel préparatoire mis à jour reflétant les changements apportés récemment au test, y compris un test d'essai intégral, à l'adresse www.ets.org/s/toefl/free-practice.

À propos du test TOEFL®

Le test d'anglais académique TOEFL est accepté par plus de 10 000 établissements dans plus de 150 pays à travers le monde et est universellement reconnu dans des destinations populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 % des universités au Royaume-Uni, y compris 100 % des établissements du Russell Group. Ce test l'emporte sur d'autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans des destinations majeures en Europe comme la France et l'Allemagne. Au Canada, TOEFL est le test préféré des responsables des admissions aux études supérieures. Avec une notation centralisée du test par de nombreux notateurs humains anonymes, le test TOEFL offre une alternative 100 % équitable et impartiale. Pour en savoir plus sur le test TOEFL, y compris sur l'inscription, des conseils d'étude et des questions types, rendez-vous sur le site TOEFL Go Anywhere à l'adresse www.toeflgoanywhere.org .

À propos d'ETS

ETS promeut la qualité et l'équité de l'éducation pour les gens du monde entier en élaborant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS sert des particuliers, des établissements d'enseignement et des agences gouvernementales en leur offrant des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement primaire, secondaire et post-secondaire, ainsi qu'en effectuant des recherches, des analyses et des études sur les politiques de l'éducation. Fondée en tant que société à but non lucratif en 1947, ETS élabore, gère et note plus de 50 millions de tests chaque année ?y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et The Praxis Series® ? dans plus de 180 pays et dans plus de 9000 emplacements à travers le monde. www.ets.org

