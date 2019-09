Le verre de recouvrement d'AGC pour affichages montés dans les voitures est utilisé dans la nouvelle série Lexus RX





TOKYO, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- AGC Inc., basée à Tokyo, a annoncé que son verre de recouvrement pour affichages installés dans les voitures est utilisé dans la nouvelle série RX de Lexus mise en vente le 29 août. Le produit d'AGC renferme le DragontrailTM, celui-ci étant une catégorie de spécialité de verre renforcé chimiquement solidifié par traitement chimique et traité par un revêtement optique mince avec impression décorative, etc. et il sert de surface vitrée protectrice pour l'affichage de navigation de la RX.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201908290181/_prw_PI1lg_qqdtIO0v.jpg

La nouvelle série RX se distingue par son intérieur qui fusionne qualité fine et innovation d'un véhicule utilitaire sportif de luxe. Le verre de recouvrement d'AGC pour les affichages montés dans les voitures sert aux affichages de navigation et il est disponible pour les écrans de dimensions 8 et 12,3 pouces (20 et 31 cm) à l'étranger (12,3 pouces uniquement au Japon). Ce verre de recouvrement s'associe de façon idéale à un intérieur de haute qualité compte tenu de l'excellente sensation procurée par le verre lui-même. Il offre également une clarté exceptionnelle de vision ainsi que d'autres caractéristiques que demande le verre d'écran tactile de l'affichage, avec notamment un traitement antisalissure et une résistance à l'usure.

Photo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201908290181/_prw_PI2lg_15193wsK.jpg

Photo 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201908290181/_prw_PI3lg_hMIjF6az.jpg

En 2013, AGC est devenue la première société dans le monde à mettre en place un système de production de verre de recouvrement pour les affichages montés dans les voitures ; ce système intégrait entièrement chaque étape depuis le verre brut jusqu'au traitement final et AGC avait mis le produit en vente dès cette année-là. En 2017, la Société a également commencé à fabriquer et proposer un verre incurvé en plus du produit déjà disponible en verre plat.

En réponse à la taille et à la complexité croissantes des formes des affichages dans les voitures modernes, AGC non seulement veille à ce que son verre de recouvrement des affichages montés dans les véhicules assure le niveau de sécurité que l'on est en mesure d'attendre d'un matériau d'intérieur de véhicule résultant du processus unique de conception et d'évaluation d'AGC, mais encore fait appel à des technologies en propriété exclusive et protégées par de multiples brevets pour le revêtement et l'impression des surfaces afin de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration à la fois de la clarté et de l'opérabilité des affichages.

Aux termes de sa politique de gestion « AGC plus », le groupe AGC a adopté un engagement pour créer des produits qui ajoutent « sécurité », « sûreté » et « confort » pour la société, et « nouvelle valeur et fonctionnalité » pour les usagers. En tant que pionnier du verre de recouvrement des affichages montés dans les voitures, AGC se consacre à la poursuite d'innovations technologiques lui permettant de continuer à fournir des produits qui ajoutent une nouvelle valeur et dépassent les attentes des clients.

