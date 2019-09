L'Italie parée de pierres précieuses à l'occasion du salon Vicenzaoro, organisé par Italian Exhibition Group





- C'est à compter du 7 septembre, dans la ville de Palladio, que se déroulera le Salon international du bijou avec une attention particulière dédiée à Salvator Dalí.

VICENCE, Italie, 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Du samedi 7 au mercredi 11 septembre, l'Italie sera recouverte d'or et de pierres précieuses. Vicenzaoro September, comptant parmi les salons les plus attendus par les acheteurs de bijoux à l'échelle internationale, et organisé par IEG (Italian Exhibition Group), se déroulera à Vicence, dans l'un des plus importants lieux de production d'or d'Italie, également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vicence est aussi à seulement 30 minutes de Venise, où se déroule le « Festival international du film de Venise » au même moment.

Rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur désireux de se voir présenter le meilleur de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble et d'entrer en contact avec les marques les plus exclusives au monde, le Salon jouera un rôle essentiel alors que se profile la saison des ventes de fin d'année.

Les acheteurs de plus de 120 pays se réuniront de nouveau pour partager des informations et expériences, ainsi que pour discuter et en apprendre davantage sur les thèmes les plus actuels du secteur auprès de leaders d'opinion réputés. Conformément à la tradition du salon, les exposants seront répartis dans six communautés différentes - ICÔNE, LOOK, CRÉATION, ESSENCE, EXPRESSION, ÉVOLUTION - permettant aux acheteurs internationaux de vivre une vraie expérience de boutique à guichet unique.

« Répandre le développement durable » sera le thème transversal du Salon, lors duquel seront organisés des séminaires et débats éducatifs, en commençant par VISIO.NEXT, un sommet rassemblant des experts internationaux du monde de la mode, des journalistes, des influenceurs, des représentants du gouvernement et des entreprises de premier plan dans l'industrie des bijoux. Tous pourront ainsi discuter et partager leurs visions du développement durable et des meilleures pratiques en matière de RSE.

Les concepts d'exposition uniques de Vicenzaoro comprennent The Design Room, dédié aux designers haut de gamme, The Watch Room, une collection capsule de 12 marques indépendantes, et T.Evolution, dédié aux entreprises spécialisées dans la conception, la production et la vente d'outils et machines de haute technologie dans l'industrie des bijoux.

The Jewellery TrendBook 2021+, la « bible du comportement d'achat », se focalise à l'avance sur les tendances de conception et de consommation dans les industries des bijoux et des pierres précieuses. Ce livre fournit un récapitulatif des études et recherches sur les tendances émergentes et les évolutions en matière de consommation, et sera présenté par l'observatoire indépendant d'IEG, Trendvision Jewellery+ Forecasting.

La ville de Palladio accueillera les visiteurs de l'exposition avec la troisième édition de VIOFF, l'événement officiel dérivé de Vicenzaoro, sous le nom de GOLDEN ARTS : trois journées entièrement dédiées au monde de l'art sous tous ses nombreux aspects, en portant une attention particulière à Salvator Dalì.

CONTACTS PRESSE D'IEG

Michela Moneta | Coordinatrice des bureaux de presse | michela.moneta@iegexpo.it

Agence des RP internationales de VICENZAORO : Barabino & Partners Marco Lastrico +1 212 308 8710 | +1 917 634 1685 - m.lastrico@barabinousa.com Alessio Costa +39 02/72.02.35.35 | +39 340/344.23.29 - a.costa@barabino.it

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/968880/Vicenzaoro_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 02:22 et diffusé par :