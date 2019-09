Forrester Publie son Classement des Marques Françaises Offrant la meilleure Expérience Client





CAMBRIDGE, Massachusetts and PARIS, le 4 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Forrester publie aujourd'hui sa liste de "CX leaders" (leaders en matière d'expérience client) parmi les marques françaises, selon son classement "France 2019 Customer Experience Index" (CX Indextm).

Suite à un sondage mené auprès de plus de 9,000 consommateurs adultes français en ligne, l'indice CX de Forrester évalue et classe 36 marques françaises dans quatre secteurs d'activité (secteur bancaire, assurance auto / habitation, retailers numériques et retailers multicanaux), afin de déterminer dans quelle mesure l'expérience client d'une marque renforce la fidélité de ses clients.

Le secteur de l'assurance auto / habitation arrive en tête du "CX Index" parmi les secteurs étudiés, avec un score de 65,7. Cependant, bien que les assureurs auto / habitation aient reçu la moyenne la plus élevée, c'est le retailer The Body Shop qui obtient le meilleur score de l'indice CX en 2019, soit 72,1. Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les marques par secteur d'activité, en fonction du classement:

Assurance auto / habitation: MAIF, la Mutuelle Assurance MMA, La Matmut, la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF Assurances), Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), Pacifica (Crédit Agricole), le Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama), la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie du Commerce (Macif), et AXA.

Banques multicanaux: Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Le Crédit Lyonnais LCL (LCL), Banque Populaire, BNP Paribas, La Banque Postale, Société Générale, et Caisse d'Epargne.

Retailers numériques: Amazon, Vente-privee.com, La Redoute, et Cdiscount.

Retailers multicanaux: The Body Shop, Yves Rocher, Nocibé, Kiko, Marionnaud, Sephora, Boulanger, Darty, Fnac, Monoprix, E. Leclerc ou E. Leclerc Express, Intermarché, Auchan, Casino, et Carrefour.

Pour en savoir plus sur l'indice CX de Forrester, et comment l'utiliser pour optimiser l'expérience client de votre entreprise, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Forrester (https://forr.com/cxindex), ou à nous contacter pour plus d'informations.

À propos de l'indice CX de Forrester

L'indice d'expérience client de Forrester est l'outil CX ("customer experience") le plus complet et le plus efficace du marché. L'indice CX offre aux entreprises une connaissance approfondie et concrète de la qualité des expériences de leurs clients. Il leur donne également accès à des données comparatives, permettant aux leaders métiers et techniques de voir comment ils se positionnent par rapport à leurs pairs, ainsi que de mettre en place des changements qui auront un impact majeur sur leur chiffre d'affaires.

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq : FORR) est l'un des cabinets de recherche et de conseil les plus influents au monde. Nous travaillons avec les chefs d'entreprise et les leaders technologiques pour développer des stratégies de croissance axées sur le client. Les informations uniques de Forrester s'appuient sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 675 000 consommateurs et dirigeants d'entreprise du monde entier, à travers des méthodologies rigoureuses et objectives, et sur la sagesse partagée par nos clients les plus innovants. Par le biais de recherches exclusives, de données et d'analyses, de conseils personnalisés, de groupes de travail exclusifs et d'événements, l'expérience Forrester a pour objectif unique de défier la façon de penser de nos clients pour les aider à conduire le changement dans leurs organisations.

Contact:

Michael Burner

mburner@forrester.com

Communiqué envoyé le 4 septembre 2019 à 02:00 et diffusé par :