Amex découvre une troisième zone aurifère à Perron : Filon d'or près de la surface dans la zone Grey Cat avec intercepts jusqu'à 26,90 mètres sur 3,42 g/t Au

MONTRÉAL, 04 sept. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amex Exploration Inc. (« Amex ou la Société ») (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) est heureuse de présenter les résultats de trois trous de forage réalisés dans sa propriété Perron dans le nord-est du Québec, dans une nouvelle découverte connue sous le nom de zone Grey Cat (GCZ).



La zone GCZ est située à environ 650 mètres de la zone aurifère Gratien et repose entre la zone Eastern Gold et Gratien, légèrement au nord de la faille régionale Perron. La nouvelle zone GCZ est située près de la surface et contient une minéralisation aurifère à teneur élevée contenue dans un large panneau de minéralisation aurifère disséminée avec des intercepts jusqu'à 26,90 mètres titrant 3,42 g/t Au, incluant 134,16 g/t Au sur 0,50 mètre dans le trou PEG-19-80.

La zone GCZ a été découverte cet été au cours du programme d'exploration régionale d'Amex comme cibles d'exploration Wildcat au nord-est de la zone Gratien Gold, dans des secteurs où les données historiques de forage indiquaient des teneurs aurifères anormales. Les trois trous de forage ont intercepté une minéralisation à or visible. Les teneurs en or présentées ci-dessous ont été trouvées à environ 14 mètres sous la surface, dans le trou PEG-19-82 et jusqu'à une profondeur d'environ 225 mètres dans le trou PEG-19-80. Les résultats sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Résultats d'analyse des trous de forage PEG-19-78, 80 et 82 ayant ciblés la zone Grey Cat à Perron.

N° trou forage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Zone PEG-19-78 94,00 128,00 34,00 1,89 Grey Cat incluant 94,00 101,50 7,50 5,07 Grey Cat incluant 100,00 101,50 1,50 21,29 Grey Cat incluant 117,10 128,00 10,90 2,25 Grey Cat incluant 117,10 117,45 0,35 40,32 Grey Cat incluant 126,00 128,00 2,00 5,05 Grey Cat PEG-19-80 243,10 270,00 26,90 3,42 Grey Cat incluant 243,10 246,75 3,65 4,70 Grey Cat incluant 243,10 243,60 0,50 28,29 Grey Cat incluant 268,00 270,00 2,00 35,98 Grey Cat incluant 269,00 269,50 0,50 134,16 Grey Cat PEG-19-82 20,00 48,00 28,00 1,26 Grey Cat incluant 22,10 23,20 1,10 17,91 Grey Cat incluant 45,20 45,70 0,50 8,27 Grey Cat

L'or situé dans la zone Grey Cat est encaissé dans une rhyolite légèrement bréchifiée et est associé à une altération modérée (séricite, silice et chlorite). L'or visible a été trouvé dans des veinules de quartz-calcite associées à des sulfures, comprenant de la sphalérite et de la pyrite. La minéralisation aurifère dans la zone GCZ est différente des autres minéralisations annoncées précédemment dans la zone High Grade et la zone Gratien, car la minéralisation aurifère est plus étendue dans des panneaux plus importants de la roche hôte, plutôt que dans des veines individuelles et des zones de stockwerk. Cette minéralisation près de la surface d'une largeur de plus de 20 mètres pourrait avoir le potentiel d'être exploitée à ciel ouvert. Amex a maintenant délimité la zone GCZ d'environ 14 mètres verticalement sous la surface à une profondeur d'environ 225 mètres, sur une longueur d'au moins 110 mètres. Des travaux d'excavation de tranchées, de cartographie et d'échantillonnages, ainsi que des forages de suivi sont en cours. Les premiers résultats sont prévus dans deux mois.

Jacques Trottier, Ph.D., président exécutif du conseil d'administration, a commenté : « La zone Grey Cat est la troisième zone de minéralisation aurifère importante que nous annonçons en 2019. Elle représente un nouveau type de minéralisation aurifère disséminée à Perron qui présente, selon nous, un fort potentiel d'exploitation à ciel ouvert, et elle pourrait être structurellement reliée à une grappe de venues aurifères située au nord de Gratien, à environ 450 mètres à l'ouest de la zone Grey Cat. Amex se donne comme priorité de valider l'extension de la distance latérale de cette importante découverte et nous prévoyons poursuivre le forage d'extension afin d'en délimiter les dimensions et les teneurs possibles. »

Kelly Malcolm, vice-président de l'exploration d'Amex, a ajouté : « la modélisation géologique réalisée par notre équipe s'est révélée un outil très efficace pour l'identification des cibles régionales d'exploration. Nous avons repéré d'autres cibles hautement prioritaires dans la propriété qui seront également testées cette année. Grâce à ce modèle, nous avons délimité trois zones aurifères à Perron qui sont toutes ouvertes en profondeur et sur la longueur. Le programme de forage de 2019 a été exceptionnel; nous planifions maintenant les prochaines étapes de notre programme d'exploration qui sera bientôt annoncé en détail. »

Personne qualifiée

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A. (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D. (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la norme canadienne NC 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'échantillons témoins ou normalisés en moyenne tous les 10 échantillons, en plus de l'insertion régulière dans le processus d'analyse d'échantillons témoins, doubles et normalisés, accrédités par Laboratoire Expert. Les teneurs en or sont estimées par pyroanalyse complété par une absorption atomique, et les teneurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse complété par gravimétrie par le Laboratoire Expert Inc, de Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation d'or visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle de la qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés à 90 % à moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir des particules d'or grossières. Laurentia Exploration a procédé à la description et à l'échantillonnage des carottes.

Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de recherches pour vérifier les renseignements historiques sur la propriété, particulièrement en ce qui concerne les résultats des forages antérieurs, mais elles sont d'avis que les résultats des forages et des analyses antérieures ont été obtenus conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information disponible est une indication du potentiel d'exploration de la propriété, mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec et de l'Ontario. Amex travaille sur plusieurs projets à haut potentiel, soit le projet aurifère Perron, propriété à 100 %, situé au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn Noranda, qui compte 116 titres miniers adjacents couvrant 4 518 hectares; les propriétés aurifères de la rivière Eastmain, propriété à 100 %, avec 135 titres miniers couvrant 7 102 hectares, et le projet Cameron, également propriété à 100 %, situé à Lebel-sur-Quévillon, au Québec, qui comprend 263 titres miniers couvrant 14 743 hectares. De plus, Amex a une entente d'option pour acquérir 100 % de la propriété Gowan, située à proximité de la mine de Kidd Creek.

