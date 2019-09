Andersen Tax est désormais Andersen





Fidèle à l'héritage et aux valeurs du nom Andersen, Andersen Tax, l'un des cabinets fiscaux indépendants les plus importants du pays, opérera désormais sous la marque « Andersen ».

Le nom Andersen reflète tout l'éventail des services disponibles auprès de ses clients aux États-Unis et à l'international. Andersen Tax a été fondé en 2002 en tant que cabinet spécialisé dans les services fiscaux axés sur les clients privés. Le cabinet dessert aujourd'hui certaines des sociétés les plus importantes au monde en fournissant non seulement des services fiscaux, mais également d'évaluation, de prix de transfert et, à l'échelle internationale, une gamme complète de services fiscaux et juridiques intégrés.

Il y a exactement cinq ans de cela, le cabinet a adopté le nom d'Andersen Tax, un nom qui reflétait au mieux sa propre culture et ses valeurs. Ce nom avait été choisi à l'époque pour souligner l'indépendance du cabinet, et pour indiquer clairement que les audits ne faisaient pas (et ne feraient jamais) partie de son offre de services internationaux.

« Lorsque nous avons adopté le nom d'Andersen Tax en 2014, nous avons pris une décision que bon nombre considéraient comme audacieuse, mais nous savions que c'était le nom qui définissait le mieux notre culture de priorité aux clients, de gérance, de transparence et de solutions parmi les meilleures de leur catégorie », a déclaré le PDG d'Andersen et président du conseil d'administration d'Andersen Global, Mark Vorsatz. « Notre évolution vers la marque "Andersen" illustre ce que nous avons pu accomplir au cours des cinq dernières années, et ce n'est qu'un début. "Andersen" reflète parfaitement notre histoire, nos valeurs, et notre vision pour l'avenir, et englobe plus complètement tout ce que notre organisation représente ainsi que notre capacité à desservir nos clients de façon homogène dans le monde entier. »

Depuis son adoption du nom d'« Andersen Tax », en 2014, la société a connu une croissance exponentielle. À l'époque, le cabinet avait la capacité de traiter les besoins des clients dans 26 sites, par le biais des cabinets membres d'Andersen Global, l'association internationale des cabinets membres qu'elle avait fondée. Cette portée s'est aujourd'hui étendue à plus de 57 pays et plus de 148 sites dans le monde entier, grâce aux cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global.

En plus de proposer des services fiscaux, les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global offrent des services juridiques dans 49 pays pour l'international, fournissant à ses clients des solutions parmi les meilleures de leur catégorie, afin de satisfaire leurs besoins fiscaux et juridiques d'une façon indépendante et homogène dans le monde entier.

« Partout dans le monde, les cabinets membres adopteront également la marque "Andersen" dans les années à venir, avec l'objectif ultime d'appartenir à une marque mondiale unique, à savoir, une société dans laquelle les clients du monde entier reçoivent les meilleurs services fiscaux et les plus exhaustifs, de la part d'un personnel qualifié observant les standards les plus élevés. Nous partageons tous les mêmes valeurs et une vision commune ; il est donc légitime que cela se reflète également dans notre nom », a ajouté Mark Vorsatz.

Andersen est le membre fondateur d'Andersen Global, une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, pour laquelle travaillent des professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, l'association Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, plus de 600 Partenaires mondiaux, et est présente dans plus de 148 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 23:40 et diffusé par :