Comment confectionner son propre jeux d’arcade?





“C’était mieux avant” voilà une phrase clichée que l’on commence à prononcer à l’âge de 30 ans. Pour ceux qui ont aujourd’hui entre 30 ans et 40 ans, on est toujours heureux de replonger dans nos beaux souvenirs d’enfance de jeux vidéo rétro. Construire une machine d'arcade à domicile pour pouvoir jouer aux grands classiques de jeux d'arcade est un fantasme souvent inavoué de grand nombre d’adultes. Même si l’on peut déjà jouer avec des émulateurs d’arcade sur notre PC, cela n’a pas le même charme qu’une vraie machine. Et, oui, il est possible de la fabriquer soi-même !

Conception de la structure

La machine d'arcade commence par la fabrication de la structure. Vous pouvez par exemple, utiliser une armoire vide ou acheter une machine d'arcade d'occasion et la vider, ou tout simplement acheter les planches en bois et partir de zéro.

Joystick d’arcade

Vous pouvez créer vos propres commandes en achetant des boutons à l’unité, la boule de commande, la roulette, le fil, et ce que l’on appelle un contrôleur I-PAC, et le brancher sur votre PC. Vous pouvez également vous procurer des commandes prédéfinies qui s’insèrent parfaitement dans le boîtier et se connectent facilement à votre PC.

Par exemple, l'unité Classic a un trackball, une roulette et 2 manettes de jeu principales. Il existe d'autres modèles disponibles pour 4 joueurs. L'installation est aussi simple que de brancher 3 câbles USB sur votre PC.

L’écran

Beaucoup de puristes n'utilisent que des moniteurs d'arcade. Par contre, ils sont lourds, volumineux et coûteux; mais ils vous donnent un look authentique qui vous transportera comme par magie jusque dans les années 80. La plupart des moniteurs modernes ont un mode veille déclenché par le signal VGA de l'ordinateur.

Un PC

Vous pouvez utiliser votre ordinateur. La version de windows ou la carte graphique n’a pas vraiment d’importance car il n’en faut pas beaucoup pour faire fonctionner ces jeux rétro des années 1980.

Émulateurs de jeu

Les émulateurs sont indispensables pour piloter vos jeux d’arcade appelés ROM. Votre PC est bien plus puissant que le matériel d'origine qui exécutait tous ces jeux classiques et toute une communauté est dédiée à l'écriture d'émulateurs pour les lire. Il y a un large choix d'émulateur gratuits sur internet.

Le logiciel MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) est probablement l’émulateur le plus connu au monde et fait tourner la majorité de vos jeux d’arcade classiques. Il vous permettra d’exécuter des jeux tels que Pac-Man, Joust, Asteroids, Donkey Kong, Golden Tee et environ 3 000 autres jeux.

Vous avez la possibilité également d’acheter des circuits imprimés comme par exemple” 60 en 1 Classique Jeu PCB pour Cocktail Arcade machine” ou si vous êtes un peu plus bricoleur, vous pouvez utiliser un logiciel de PCB en téléchargement.

L’interface

C’est encore plus authentique si l’interface du système d'arcade ressemble à une vrai interface d’arcade et non à un PC sous Windows. Cela nécessite la suppression de l'écran de démarrage Windows, de l'écran de connexion, du curseurs de la souris et des couleurs d'arrière-plan. Il est en fait possible de le personnaliser afin qu’il n’y ait aucune trace de Windows.

L’arcade doit être configurée pour démarrer directement dans ce qu’on appelle un front loader. Ils permettent de naviguer au travers de l’émulateur et lancer un jeu sans avoir à voir l’interface de Windows. Il existe de nombreux front loader gratuits ou payant (GameEx ou AtomicFE…)

Communiqué envoyé le 3 septembre 2019 à 19:46 et diffusé par :